أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية، عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد".



وجرت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الربيعة، في فيديو نشره حساب وزارة الحرس الوطني على "تويتر"، إن التوأم "أحمد ومحمد" يرقدان الآن ولأول مرة في حياتهما على سريرين منفصلين في غرفة العمليات.

وأضاف: "تمت جميع مراحل العملية من الأولى وحتى التاسعة بسلاسة، واستطاع الفريق الطبي أن يختصر بين ساعتين إلى 3 ساعات من وقت العملية".

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وتابع أن الوضع الصحي لـ"أحمد ومحمد" مستقر، كما "نتوقع خلال الثلاث ساعات المقبلة اكتمال العملية بنقل التوأم إلى غرفة العناية المركزة بصحة وسلام".

وفي وقت سابق، قال الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضاً في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.

وأشار إلى أن الفريق شرح الحالة ونسب النجاح والمخاطر المتوقعة لوالد التوأم، الذي وافق على إجراء العملية، واضعا ثقته بعد الله تعالى بأعضاء الفريق، موضحاً أن هذه الحالة من الحالات النادرة والمعقدة، والتي تحتاج إلى الخبرة العريضة للفريق الطبي السعودي.

ولفت إلى أن العملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة بمشاركة 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

ووصل التوأم السيامي الليبي إلى السعودية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للتخفيف من معاناة الشعب الليبي ومساعدة التوأم.