شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. العلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية الى تحتوى على مواد مثل الكركم والجنسينج والثوم، قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، ففي مرحلة متقدمة من سرطان الثدي الذى ينتشر غالبًا على الجلد، يحاول الكثير من المرضى استخدام هذه الكريمات الموضعية والعلاجات العشبية.

لكن الباحثين من كلية الطب نوفا في البرتغال قالوا إن هذه المواد تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، فالعلاجات العشبية مثل الكركم أو الجينسنج يمكن أن توقف الدم من التجلط وكذلك ينبغي أن تزيد من تفاقم الندبات.



صورة خبر ديلى ميل عن سرطان الثدى

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وحذر الأطباء وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" من أن العديد من المرضى لا يخبرون أطباءهم أنهم يستخدمون علاجات تكميلية، فهناك العديد من هذه العلاجات، وخاصة المنتجات العشبية والكريمات الموضعية، التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في علاج السرطان، فالعديد من هذه المركبات معقدة وبعض المكونات يمكن أن تؤخر الشفاء وتتداخل مع فعالية العلاجات المستمرة للسرطان.

وقد أظهرت الدراسات المختبرية أن بعض المنتجات يمكن أن تقلل من عملية تخثر الدم المطلوبة للجرح للشفاء، فإذا كان المريض يعاني من جرح نزيف، يمكن أن يكون لهذه المركبات تأثير سلبي قوي على التندب ومدى عمل ضمادات الجروح.