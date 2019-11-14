علماء يبتكرون دواء قوي يمنع نمو الأورام السرطانية ويجعلها ضعيفة أمام المناعة

ابتكر علماء جامعة جون هوبكنز الأميركية مستحضر يمنع استقلاب حمض الجلوتامين الضروري لنمو وتطور الأورام السرطانية، ويجعلها ضعيفة أمام منظومة المناعة.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الجزء النشط من المركب JHU083 الذي يحاكي عمل مضادات الجلوتامين DON، يتراكم في نسيج الورم. وحمض جلوتامين، كما هو معروف يحفز مسارات التمثيل الغذائي التي تساعد على النمو السريع للأورام الخبيثة. وقد اختبر الباحثون المركب JHU083 على الفئران المخبرية المصابة بسرطان القولون والغدد الليمفاوية والجلد.

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واعتقد الباحثون أن هذا المركب يمكن أن يؤثر في البيئة المحيطة بالورم المتكونة من الخلايا والأوعية الدموية المعادية لخلايا منظومة المناعة في الجسم بسبب حموضتها العالية وقلة الاكسجين والمواد المغذية.

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وأظهرت نتائج اختبار المركب JHU083 انخفاض نمو الأورام وتحسن حالة الفئران، حتى لوحظ عند حقن بعضها بخلايا سرطانية، تحسن نشاط منظومة المناعة.

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