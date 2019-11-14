شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف قبل الموت بساعات.. فتاة تتزوج حبيبها قبل فصل أجهزة الحياة عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غريبة، أدت عروس مراسم زفافها من خطيبها، وهو موجود على أجهزة الإنعاش فى مستشفى، قبل أربعة أيام من وفاته بعد أن تسبب له حادث عمل في تلف دماغى.

وتعرض مارتن سيمونز، لتلف دماغى، أثناء عمله فى آلة لتمزيق الإطارات، إذ ضغطت الآلة على رقبة مارتن 38 عاما، وسحقت الشريان الرئيسى، وتركته في عناية مركزة، يعانى أضرارًا دماغية مدمرة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



العروس تينا وخطيبها مارتن فى المستشفى



تينا وصديق مارتن

وكان سيمونز، من جلوسترشير، قد تقدم لخطبة صديقته تينا، واقترح عليها الزواج عام 2017 ، وكان من المقرر أن يتوجه الزوجان إلى كوبا لحضور حفل زفافهما في أبريل 2020.

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لكن بعد الحادث بقى مارتن على أجهزة دعم الحياة، دون أى فرصة للتعافى، فارتدت تينا ثوبها لحضور حفل زفافها في المستشفى قبل أن يتم إيقاف أجهزة الحياة عن مارتن بعدها بـ4 أيام، في 6 مارس.



العروس وحبيبها فى المستشفى



تينا ومارتن

وقالت تينا: "كان الزواج منه واحدة من آخر الوعود التي قطعتها على مارتن، لذلك كان يجب أن أحقق هذا الوعد، لقد كان يومًا مثاليًا، قرأ أفضل صديق لمارتن الوعود نيابة عنه ووضع ابني تومي الخاتم على إصبعي".