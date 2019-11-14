شكرا لقرائتكم خبر عن ما النسب الصحية لمرضى السكر فى الدم؟ اعرف الإجابة فى يوم التوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يكون لديك مريض سكر من النوع الثاني، يجب عليك معرفة أرقامه الصحية وغير الصحية لتجنب تعرضه لغيبوبة أو مشاكل صحية، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".

يجب على مريض السكر من النوع الثاني التعرف على الأرقام الصحية للمرض، وذلك لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، مستويات السكر في الدم تتأثر بشكل كبير نتيجة لمصاحبة المريض للسكر، فالطعام يؤثر وعدم ممارسة الرياضة أيضا يؤثر، ولذا يحتاج المصابون بمرض السكر من النوع الثاني إلى الاختبار مرة أو مرتين يوميًا للتأكد من أن مستويات السكر في الدم جيدة.

توصي جمعية السكر الأمريكية بالتركيز على مستوى السكر في الدم بين 70 إلى 130 ملغ / دل قبل الوجبات وأقل من 180 ملغ / دل من ساعة إلى ساعتين بعد الأكل، فهذه النسب الجيدة، وللحفاظ على نسبة السكر في دمك ضمن هذا النطاق ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا جيدًا وتناول الوجبات الخفيفة في جدول ثابت.

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فهناك اختبار دم A1C. أي السكر التراكمي، يتم إجراؤه عادة بعد طلب الطبيب، وهو يقيس متوسط ​​مستويات السكر في الدم لديك لفترة أطول، يقول Dawn Sherr ، RD ، وهو مربي معتمد ومتحدث عن مرض السكري لدى الجمعية الأمريكية لمعلمي السكري: "إنه يعطيك صورة لما حدث خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية". في الأساس ، تُظهر نتيجة A1C مدى نجاح خطة علاج مرض السكري لديك.

بناءً على نتائجك ، قد تحتاج إلى إجراء الإختبار من مرتين إلى أربع مرات في السنة، ويعد مستوى A1C البالغ 7 بالمائة أو أقل مثاليًا، إذا كان مستوى A1C لديك أعلى ، فقد تناقش أنت وطبيبك إجراء تغييرات على خطة علاج مرض السكري لديك، ويمكن أن تساعد ممارسات نمط الحياة الصحية، مثل التحكم المستمر في نسبة السكر في الدم والنشاط البدني المنتظم، في الحفاظ على مستويات A1C منخفضة.