السعال من المشكلات الصحية التي تؤرق حياة الإنسان، وتؤثر سلباً على النوم أثناء فترة الليل، مما يجعل الشخص عرضة للإجهاد طوال اليوم، وعادة يحدث السعال نتيجة التعرض إلى المهيجات أو أحد الأمراض التي تنتج عنها الإصابة بالسعال، وفيما يلي نتعرف على أسباب السعال وكيفية التخلص منه.





أسباب الإصابة بالسعال:

1. العدوى البكتيرية

تعتبر العدوى البكتيرية التي من الممكن أن تنتقل عن طريق الهواء أو عن طريق انتقال أحد المصابين بها، من أبرز أسباب الإصابة بالسعال.

2. تغيرات الطقس

عادة في فصل الشتاء ومع تغير الجو تزيد نسبة الإصابة بالسعال، كما أنه قد يصاب الإنسان بالربو الذي عادة يكون أحد المسببات للإصابة بالسعال، ولهذا يجب الحفاظ على تناول أطعمة وأعشاب لتقوية المناعة في فصل الشتاء.

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3. نقص السوائل

نقص السوائل في الجسم وعدم تناول الكثير من الماء والمشروبات والأعشاب الطبيعية خلال اليوم يعرض الإنسان إلى الإصابة بالسعال، والجدير بالذكر أن السوائل تساعد على التقليل من المخاط المصاحب للإصابة بالسعال، كما أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعتبر من المشروبات التي تسبب الإصابة بالجفاف في مجرى الجهاز التنفسي مما ينتج عنه الإصابة بالسعال.

4. التوتر والقلق

التعرض إلى التوتر والقلق الدائمين يجعل التغلب على السعال من الأمور الصعبة، ولهذا يجب التخفيف من حدة التوتر التي يتعرض إليها المريض خلال اليوم مع الحرص على أخذ قسط كاف من النوم والراحة.





5. المشكلات الصحية

توجد العديد من المشكلات الصحية التي تعتبر من العوامل الأولى في الإصابة بالسعال، ومنها الربو والحساسية وأيضا حساسية الجيوب الأنفية والتهابات الحلق وسيلان الأنف، ولهذا فهي تحتاج التوجه إلى الطبيب على الفور حتى يتم وصف العلاج المناسب.

6. أمراض الرئة

قد يكون الإصابة بالسعال المصحوب بالبلغم دليلا على الإصابة بأحد أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي قد يدل على زيادة خطورة المرض.





كيفية التخلص من السعال: