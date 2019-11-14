أسباب السكتة الدماغية وطرق الوقاية منها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوميا يتعرض الكثير من الأشخاص للسكتة الدماغية المفاجئة، والتي تكون نتيجة عدم قدرة الدم على نقل كمية الأكسجين والجلوكوز اللازمة إلى خلايا المخ مما يؤدي إلى السكتة الدماغية المفاجئة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم إسعاف المريض بشكل فوري، وفيما يلي نلقي الضوء على أسباب السكتة الدماغية وأعراضها وطرق الوقاية من الإصابة بها.

أعراض السكتة الدماغية: التعرض إلى الصداع الشديد جدا والمفاجئ والذي يكون بدون سبب.

الشعور بالدوار والدوخة المفاجئة .

وجود صعوبة في النطق والكلام بشكل مفاجئ.

وجود اضطراب في الرؤية بشكل مفاجئ، من الممكن أن يصل إلى عدم القدرة على الإبصار.

عدم التوازن أثناء المشي.

وجود تنميل شديد في الوجه أو في الساقين أو في الذراعين.

أسباب السكتة الدماغية: السكتة الدماغية تكون بسبب تجلط الدم في جزء من الدماغ مما يتسبب في موت خلايا المخ.

تمزق أحد الأوعية الدموية بسبب انسداد أحد شرايين المخ.

الإصابة بأمراض القلب المزمنة والحادة، والتي تؤثر على الأكسجين بالدم.

الارتفاع في نسبة الكولستيرول الضار بالدم.

تعتبر السمنة المفرطة وتراكم الدهون بالجسم أحد أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية.

الارتفاع الشديد في ضغط الدم وعدم القدرة على السيطرة عليه.

تناول العقاقير التي تحتوي على الهرمونات مثل أدوية منع الحمل أو الأدوية الهرمونية، مما يساعد على التسبب في السكتة الدماغية.

الإفراط في التدخين بشكل كبير.

إدمان المخدرات يعد من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

الإصابة بمرض السكري.

طرق الوقاية من السكتة الدماغية: يجب الحرص على توازن النظام الغذائي من خلال تناول الأطعمة الصحية من فواكه وخضراوات والتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والدهون المتحولة والتي تترسب في الشرايين.

من المهم جدا الحفاظ على معدل ضغط الدم وحمايته من الارتفاع، وهذا للتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ولهذا يجب متابعة ضغط الدم والعمل على التقليل من ارتفاعه.

التدخين من أكثر العوامل التي تؤدي إلى التعرض للسكتة الدماغية، ولهذا يجب الإقلاع عن التدخين.

يجب السيطرة على مرض السكري، والحفاظ على نسبة السكر بالدم في معدلها الطبيعي.

ممارسة الرياضة من أهم طرق الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية المفاجئة، وهذا لأن الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

التقليل من الوزن الزائد والحفاظ على الوزن الصحي والذي يقي من التعرض للكثير من الأمراض ومنها السكتة الدماغية والأمراض القلبية.

التخلص من القلق والتوتر والضغوط النفسية.

عند الإصابة بأحد الأعراض السابقة يجب التوجه إلى الطبيب على الفور حتى يتم العلاج قبل أن تصل حالة المريض إلى السكتة الدماغية.

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