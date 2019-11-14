القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البسكويت من الأكلات السريعة التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو بين الوجبات، ومرضى السكري بإمكانهم تناول البسكويت أيضا المعد بطريقة صحية من خلال الشوفان، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل البسكويت لمرضى السكري وفقاً لوصفة الشيف سالي فؤاد. تنبيه هام: يراعى لكل مريض سكري استشارة طبيبه بشأن الكمية التي يمكن تناولها من بسكويت الشوفان طريقة عمل بسكويت لمرضى السكري للشيف سالي فؤاد:

المقادير: كوب شوفان.

كوب دقيق أسمر.

ثلث كوب سكر فركتوز.

ثلث كوب زيت.

بيضة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح. طريقة التحضير: في وعاء نضع الزيت والبيضة والفانيليا والقرفة.

نضيف السكر الفركتوز ورشة الملح وتقلب المكونات.

نضيف الشوفان المضاف إليه البيكنج بودر مع التقليب.

نضع الدقيق الأسمر بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وترص في صينية مفرود عليها ورق زبدة.

يوضع في الفرن على درجة 180 لمدة 12 إلى 15 دقيقة أو حتى تمام النضج.

يقدم بالهناء والشفاء.

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