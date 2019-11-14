القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشاي الأخضر من أنواع الأعشاب التي تساعد في الحفاظ على الصحة، بالإضافة إلى قدرته على إنقاص الوزن بشكل جيد، حيث إنه يزيد من معدل حرق الدهون بالجسم، لاحتوائه على أفضل العناصر الغذائية ومن أهمها مضادات الأكسدة، ولهذا فإن الشاي الأخضر يساعد على التنحيف والتخلص من الوزن الزائد، وفيما يلي نتعرف على فوائد الشاي الأخضر للرجيم، وأيضا فوائده للصحة بشكل عام.
أهم فوائد الشاي الأخضر للرجيم والتخسيس
1. تعزيز التمثيل الغذائي
الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة خاصة البوليفينول، والذي يعتبر من المركبات المهمة التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.
2. حرق الدهون
تناول الشاي الأخضر يساعد على تقسيم الدهون بفضل مضادات الأكسدة، والتي تعتبر مسؤولة عن زيادة نسبة الهرمونات التي تتسبب في التخلص من الدهون في الخلايا الدهنية، وحرق الدهون مما يساعد على إنقاص الوزن.
3. التخلص من دهون البطن
تناول الشاي الأخضر بصفة مستمرة يساعد على التقليل من الدهون التي توجد في منطقة البطن أو ما يسمى بالكرش، حيث إن الشاي الأخضر يساعد على تقليل فاعلية امتصاص الكربوهيدرات والكوليسترول، والتي تتسبب في تخزين الدهون في البطن.
والجدير بالذكر أن دهون البطن هي من أخطر أنواع الدهون، والتي ترتبط بالكوليسترول في الدم، مما يسبب الأمراض القلبية والنوع الثاني من مرض السكري وأمراض السرطان المختلفة، وتناول الشاي الأخضر يساعد على التقليل من هذه المخاطر.
فوائد صحية للشاي الأخضر
- يساعد الشاي الأخضر على الحماية من أمراض القلب وتقوية بطانة الأوعية الدموية، مما يساعد على الحفاظ على معدل ضغط الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والوقاية من تكون الجلطات.
- الوقاية من الإصابة بالسرطان خاصة الذي يصيب المريء، حيث إنه يحتوي على أفضل مضادات الأكسدة التي تواجه الجذور الحرة.
- حماية الجسم من الجراثيم والفيروسات مما يساعد في الحماية من الكثير من الأمراض، من بينها الإنفلونزا وأمراض الحساسية وغيرها.
- يساعد الشاي الأخضر على تنظيم نسبة الجلوكوز بالدم، مما يقي من ارتفاع معدل السكر بالدم.
- الحماية من الإصابة بالتهابات الحلق، حيث إنه يساعد على التخلص من البكتيريا والفيروسات المسببة لحدوث الالتهابات.
- تناول الشاي الأخضر يساعد على الحفاظ على الأسنان وحمايتها من المشكلات المختلفة مثل التسوس وغيرها.
- الشاي الأخضر يساعد على حماية البشرة من الكثير من المشكلات وخاصة الوقاية من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة مع تقدم السن، وهذا بفضل مضادات الأكسدة الموجودة به.
- تناول كوب من مشروب الشاي الأخضر قبل النوم يساعد على الاسترخاء والراحة مما يساعد على النوم بشكل جيد.
- تناول مشروب الشاي الأخضر بشكل منتظم يساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
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