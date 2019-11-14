القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشاي الأخضر من أنواع الأعشاب التي تساعد في الحفاظ على الصحة، بالإضافة إلى قدرته على إنقاص الوزن بشكل جيد، حيث إنه يزيد من معدل حرق الدهون بالجسم، لاحتوائه على أفضل العناصر الغذائية ومن أهمها مضادات الأكسدة، ولهذا فإن الشاي الأخضر يساعد على التنحيف والتخلص من الوزن الزائد، وفيما يلي نتعرف على فوائد الشاي الأخضر للرجيم، وأيضا فوائده للصحة بشكل عام.





أهم فوائد الشاي الأخضر للرجيم والتخسيس

1. تعزيز التمثيل الغذائي

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة خاصة البوليفينول، والذي يعتبر من المركبات المهمة التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

2. حرق الدهون

تناول الشاي الأخضر يساعد على تقسيم الدهون بفضل مضادات الأكسدة، والتي تعتبر مسؤولة عن زيادة نسبة الهرمونات التي تتسبب في التخلص من الدهون في الخلايا الدهنية، وحرق الدهون مما يساعد على إنقاص الوزن.

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3. التخلص من دهون البطن

تناول الشاي الأخضر بصفة مستمرة يساعد على التقليل من الدهون التي توجد في منطقة البطن أو ما يسمى بالكرش، حيث إن الشاي الأخضر يساعد على تقليل فاعلية امتصاص الكربوهيدرات والكوليسترول، والتي تتسبب في تخزين الدهون في البطن.

والجدير بالذكر أن دهون البطن هي من أخطر أنواع الدهون، والتي ترتبط بالكوليسترول في الدم، مما يسبب الأمراض القلبية والنوع الثاني من مرض السكري وأمراض السرطان المختلفة، وتناول الشاي الأخضر يساعد على التقليل من هذه المخاطر.





فوائد صحية للشاي الأخضر