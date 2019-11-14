شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من أمراض الذباب بخطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى بيان صحفى، عن سبب انتشار الذباب فى مصر الأيام الأخيرة وهو تغير المناخ فى فصل الخريف الذى أدى لزيادة نشاط الحشرة، نقدم لكم مجموعة نصائح تساعدكم على الوقاية من الأمراض التى قد ينقلها الذباب.



امراض الذباب

أمراض ينقلها الذباب

وفقاً لموقعى "Rentokil" و"Orkin" يحمل الذباب مجموعة متنوعة من البكتيريا وغيرها من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، حيث يلتقط الذباب هذه البكتيريا ويتركها في أي مكان يهبط فيها، وتستغرق عملية النقل بضع ثوانٍ فقط.

بالإضافة إلى انتشار البكتيريا التي تتشبث بأجسامها ، غالبًا ما تتقيأ الذبابة وتتغوط في المكان الذي تهبط فيه وتتغذى على الطعام الذى تقف فوقه وهو ما يجعلها من أكثر مسببات المرض.

ويشتبه الباحثون في أن ذباب المنزل يمكن أن يؤوي ما لا يقل عن 65 مرضًا يصيب الأشخاص، ومن أبرز الأمراض الشائعة التي تنتقل عن طريق الذباب: التسمم الغذائي والإسهال، كما قد تنقل هذه الحشرات أيضًا بيضًا من الديدان الطفيلية للإنسان.

أمراض أخرى

تشمل الأمراض الأخرى التي تحملها الذبابة ما يلي:

-الجمرة الخبيثة.

-الكوليرا.

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-السالمونيلا.

-مرض السل.

-حمى التيفوئيد.



الذباب

الوقاية من الذباب والامراض التى ينقلها

من أفضل الطرق لمنع انتشار الأمراض التي تنقلها الذبابة هي إبقاء الحشرات خارج المنازل، والتأكد من إغلاق النوافذ أو وضع أسلاك لمنع الذباب.

-حافظ على نظافة المصارف والأحواض ودورات المياه.

-الحفاظ على علب القمامة مغطاة، بالإضافة إلى تنظيف المنازل بانتظام.

-اتباع ممارسات صحة الغذاء الصحيحة يمكن أن يساعد في منع انتشار أمراض ذبابة المنزل عن طريق إزالة البكتيريا الضارة التي تسبب الأمراض، يمكن القيام بذلك عن طريق التأكد من تخزين المكونات الخام بطريقة صحية (حاويات محكمة الإغلاق) وغسلها جيدًا قبل الاستخدام.

-ضمان الحفاظ على كل من أواني الطهي وتناول الطعام ، وكذلك مناطق إعداد الطعام بمستوى عالٍ من النظافة ، سيساعد أيضًا في القضاء على أي بكتيريا توزعها ذباب المنزل، وهذا سيجعل مناطق تحضير الطعام أقل جاذبية لذباب المنزل ، مما يقلل من خطر انتشار الأمراض.