شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل الكورتيزول لتشخيص أمراض الغدة الكظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكورتيزول من الهرمونات الهامة التى تنتجها الغدة الكظرية، وهى غدة صغيرة تقع فوق الكلى، ويقيس هذا التحليل مستوى الكورتيزول في الدم أو البول أو اللعاب، حيث إن نقصه أو زيادته يسبب اضطرابات فى الغدة الكظرية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل هرمون الكورتيزول، وفقاً لموقع "Medlineplus".

وهرمون الكورتيزول هو هرمون يؤثر على كل عضو ونسيج في جسمك تقريباً، حيث تلعب دورًا مهمًا في رد فعل للتوتر والاجهاد، مكافحة العدوى، تنظيم نسبة السكر في الدم، الحفاظ على ضغط الدم، تنظيم عملية التمثيل الغذائي أو الأيض.

واختبارات الدم هي الطريقة الأكثر شيوعا لقياس الكورتيزول، فإذا كانت مستويات الكورتيزول مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فقد يعني ذلك أنك تعاني من اضطرابات في الغدة الكظرية وهذه الاضطرابات يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم علاجها.



هرمون التوتر الكورتيزول

أهمية اختبار الكورتيزول

يستخدم اختبار الكورتيزول للمساعدة في تشخيص اضطرابات الغدة الكظرية، وتشمل هذه الاضطرابات متلازمة كوشينج، وهي حالة تسبب في إنتاج الكثير من الكورتيزول في الجسم، ومرض أديسون، وهي حالة لا يصنع فيها الجسم ما يكفي من الكورتيزول.

لماذا أحتاج إلى اختبار الكورتيزول؟

قد تحتاج إلى اختبار الكورتيزول إذا كنت تعاني من أعراض متلازمة كوشينج أو مرض أديسون.

أعراض متلازمة كوشينج

-السمنة.

-ضغط دم مرتفع.

-ارتفاع نسبة السكر في الدم.

-شريط أرجوانى على المعدة.

- سهولة الإصابة بكدمات الجلد.

-ضعف العضلات.

-قد يكون لدى النساء فترات الحيض غير المنتظمة والشعر الزائد على الوجه.

أعراض مرض أديسون

-فقدان الوزن.

-إعياء.

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-ضعف العضلات.

-ألم البطن.

-بقع داكنة من الجلد.

-ضغط دم منخفض.

-قئ وغثيان.

-إسهال.

-قلة شعر الجسم.

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار الكورتيزول إذا كنت تعاني من أعراض أزمة الغدة الكظرية، وهي حالة تهدد الحياة وقد تحدث عندما تكون مستويات الكورتيزول منخفضة للغاية.

اعراض أزمة الغدة الكظرية

-انخفاض ضغط الدم الشديد.

-القيء الشديد.

-اسهال حاد.

-الجفاف.

-ألم مفاجئ وحاد في البطن وأسفل الظهر والساقين.

-فقدان الوعي.

الإجهاد يمكن أن يرفع مستويات الكورتيزول الخاص بك ، لذلك قد تحتاج إلى الراحة قبل الاختبار، سيتطلب منك فحص الدم تحديد موعدين في أوقات مختلفة من اليوم، لأن هذا الهرمون يتغير على مدار اليوم.