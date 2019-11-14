شكرا لقرائتكم خبر عن عايز اخس بس مش هقدر اعمل رياضة... اعرف الحل مع الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة من أهم الأشياء التي لابد على أي إنسان أن يمارسها حتى يتمتع بالصحة والنشاط والحيوية، فضلاً عن اكتساب قوام رشيق والتخلص من السمنة والدهون، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون ممارسة الرياضة إما بسبب طبيعة عملهم وضيق وقتهم، أو بسبب الآلام التي يشعرون بها في العظام إذا قاموا ببذل أي مجهود حتى رياضة المشي.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي البدائل الآمنة لممارسة الرياضة لمن لا يستطيع.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن ممارسة الرياضة شئ مفيد جدا للصحة، وانا لست ضد ممارسة الرياضة من اجل الحصول على قوام رشيق فالعقل السليم في الجسم السليم، الا ان هناك بعض الحالات التي يتعدى وزنها 150 كيلو واكثر،لا يستطيعون ممارسة الرياضة بوجود كل هذا الوزن محمل على العضلات، فإذا مارس مريض السمنة الذي يعاني من السمنة المفرطة الرياضة سيكون هناك ارهاق كبير على العضلات، فيجب اولا ان يحاول انقاص وزنه ومن ثم ممارسة الرياضة.

ولفتت إلي إن هناك كثيرون ليس لديهم الوقت الكافي لممارسة الرياضة ولأن العلم أوجد لكل مشكلة حل، كان لابد ان يجد بدائل آمنة تساعد الجسم على زيادة نسبة الأيض والحرق وبالتالي التخلص من الدهون كأن الجسم بذل مجهود ورياضة بالضبط.



بدائل للتخسيس بدون ممارسة الرياضة

وأشارت إن البدائل للرياضة ان اقدم للمريض كورس من الحوارق يزيد من معدل الايض لديه، وينظم عملية التمثيل الغذائي، ايضا هناك عشب الراسبري وهو اعلى انواع الحوارق، وهو يعتبر بديل امن للرياضة.

وأكدت أنها دائما تحرص على تقديم ما يناسب المريض وفقا للحالة الصحية والفئة العمرية، فلكل حالة ما يناسبها من كورس تخسيس دوائي ونظام غذائي، وركزت على الغذاء ككم وليس كنوع، وبالتالي لا استطيع ان اؤيد مريض السمنة بالحرمان من الطعام، وبممارسة الرياضة فمن الممكن ان اوصي المريض بممارسة الرياضة ولكن اذا انقص من وزنه 20 كيلو.

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