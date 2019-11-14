حمية الصوم المتقطع .. 10 آثار جانبية يتعين عليكِ الحذر منها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يركز من يتبعون حمية الصوم المتقطع على فوائدها وآثارها المتنوعة التي تعود عليهم وعلى صحتهم بشكل ايجابي، لكن ما لا يعرفونه أنَّ لكل حمية سلبياتها وآثارها الجانبية بغض النظر عن أي شيء.

وعلقت على ذلك أليسا كوينز، خبيرة التغذية المعتمدة لدى إحدى الشركات المتخصصة في إنقاص الوزن، بقولها: "من الضروري تحديد نمط حمية الصوم المتقطع التي تناسبك، فهناك أنماط متعددة حسب طول مدة الصوم أو الإفطار، ويجب انتقاء الأكثر ملاءمة لكِ".

وبرغم الاعتراف بوجود كثير من الفوائد والمزايا لحمية الصوم المتقطع، لكن هناك في المقابل بعض السلبيات التي يتعين عليكِ الانتباه لها وأخذها بعين الاعتبار، وتلك السلبيات هي:

الشعور بالتذمر

الغضب والتهيج الكلي، الذي ينتج عن عدم القدرة على تناول الطعام حين يشعر الجسم بالجوع، ولكِ أن تعلمي سيدتي أنَّ تعويد الجسم على الصوم لمدة 16 ساعة هو أمر يتطلب الممارسة، وهو ما قد لا يقوى بعض الناس على تنفيذه أو تقبله في الأخير.

الشعور بالتعب

وهو الشعور الذي يتولد عند اتّباع حمية الصوم المتقطع والتوقف عن تناول الطعام لعدد ساعات طويلة، وقد يتكرر معك هذا الشعور بصورة يومية، لذا ينصح بضرورة التأكد من العناصر أو الأطعمة التي يتناولها الجسم أثناء اتّباع تلك الحمية لإبقائه قويًا.

تولد هواجس من بعض أنواع الأطعمة

وهو ما يجب الحذر منه؛ لأنَّ اتّباع تلك الحمية بأي صورة من صورها قد يحد من ارتباطك أو يؤثر على علاقتك ببعض أنواع الأطعمة.

انخفاض نسبة السكر في الدم

فإذا لاحظت تعرضك باستمرار لغثيان، صداع أو دوخة أثناء اتّباع حمية الصوم المتقطع، فربما يكون ذلك جرس إنذار من أنَّ الحمية تقلل السكر بالدم.

سقوط الشعر

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لقد ثبت أنَّ خسارة الوزن بشكل مفاجئ أو عدم حصول الجسم على العناصر المغذية المناسبة، خاصة البروتين وفيتامينات B، قد يتسببان في سقوط الشعر.

حدوث تغيرات في الدورة الشهرية

وهي التغيرات التي قد تطرأ على جسمك نتيجة خسارة الوزن بشكل مفاجئ، وعدم حصولك باستمرار على ما يكفي من سعرات حرارية كل يوم؛ وهو ما يجعل دورتك الشهرية تشهد حالة من التباطؤ أو حتى قد تتوقف تمامًا.

الإمساك

ولك أن تعلمي سيدتي أنَّ أي حميةٍ من الحميات قد تتسبب في حدوث ربكة بالمعدة إذا لم يتحصل الجسم على قدرٍ كاف من السوائل، الفيتامينات، البروتين أو الألياف.

تعويد الجسم على اتّباع عادات أكل غير صحية

كعدم الحصول على المغذيات المناسبة والتعامل بعشوائية مع المغذيات خلال الساعات التي يُسمَح فيها بتناول الطعام.

اضطرابات النوم

فرغم تحدّث البعض عن تحسّن أنماط النوم لديهم خلال اتّباعهم حمية الصوم المتقطع، لكن الحقيقة أنَّ هناك بحوثًا أظهرت عكس ذلك؛ إذ اكتشف الباحثون أنَّ الصوم النهاري المتقطع يؤدي لتراجع بنوم حركة العين السريعة، وهنا ينصح بضرورة الرجوع لطبيب مختص حتى لا تتفاقم الحالة وتصاب بمشكلات أكبر.

التغيرات المزاجية

وهي تغيرات تحدث بشكل طبيعي لاسيما عند بداية اتّباع الحمية، كما أن الشعور بالالتزام باتّباعها قد يحظى بتأثيرات سلبية على الحالة المزاجية في الأخير، لاسيما حال انعزالك عن الأصدقاء وأفراد الأسرة بسبب قيود النظام الغذائي الخاص بك.