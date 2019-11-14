شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات الخبيثة المقاومة للمضادات الحيوية لأعلى مستوى بنسبة 50 ٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن إصابة المزيد من الأمريكيين بالبكتيريا الخبيثة المقاومة للمضادات الحيوية أكثر من أي وقت مضى.

وتتسبب البكتريا والفطريات التي لا تستجيب للمضادات الحيوية القياسية في حدوث 2.8 مليون إصابة و 35000 وفاة في الولايات المتحدة كل عام ، وفقًا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض.



خبر ديلى ميل عن مقاومة المضادات الحيوية

هذا يشير إلى زيادة بنسبة 50 % في الإصابات منذ تقرير مركز السيطرة على الأمراض في عام 2013 ، ولكن انخفضت بنسبة الوفيات إلى 18 %

وعلى الرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض، تلاحظ حدوث خطوات كبيرة في منع انتشار الجراثيم والالتهابات، إلا أن المسئولين يقولون إن التقدم قد يفقد دون مزيد من الإجراءات.

بالنسبة للتقرير الجديد ، نظر مركز السيطرة على الأمراض في البيانات الإلكترونية من 700 مستشفى مقارنةً بالبيانات من 180 مستشفى في عام 2013، ووجدا 18 جرثومة يمثل تهديدات لمقاومة المضادات الحيوية وتقسيمها إلى ثلاث فئات: عاجل وخطير ومقلق.

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بكتيريا المكورات المعوية للكاربابينيم (CRE) : وهي بكتيريا تسبب العدوى بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهابات مجرى الدم .

: وهي بكتيريا تسبب العدوى بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهابات مجرى الدم . بكتيريا النيسرية البنية الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي .

المبيضات أوريس و Acinetobacter : هو شكل ضار من الخميرة التي تميل إلى التشخيص للمرضى الذين أمضوا عدة أسابيع بالمستشفيات ، لأنه عدوى مكتسبة من المستشفى للأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى.

تم إدراج ثلاث جراثيم في صورة "عاجلة" في عام 2013 وهى "

ووجد التقرير أن إحدى الجراثيم الثلاث التي سبق تصنيفها على أنها "عاجلة"، خاصة النيسرية البنية تسبب أكثر من 500000 إصابة في السنة وهو ضعف العدد منذ عام 2013، ذلك لأن العدوى تقاوم جميع أنواع المضادات الحيوية باستثناء فئة واحدة ، مما يزيد من خطر العقم عند النساء وفيروس الايدز بين الرجال.

كما تضاعف عدد الإصابات من المجموعة المقاومة A " التي تسبب المكورات العنقودية والحلق القرمزي، 4 أضعاف منذ التقرير 2013 إلى أكثر من 5000، ويحذر التقرير من أنه اذا استمرت المقاومة في النمو ، فإن الإصابات والوفيات قد ترتفع، وكشف التقرير أن جهود الوقاية ساعدت في تقليل الوفيات المقاومة للمضادات الحيوية بنسبة 30 % في المستشفيات منذ عام 2013.

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مركز السيطرة على الأمراض "إن التقرير يظهر أن مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدا أكبر مما كان مقدرا من قبل، فمقاومة المضادات الحيوية تهدد صحتنا وأمننا العالمي".

أصدر مركز السيطرة على الأمراض توصيات حول كيفية الحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية بما في ذلك تناول المضادات الحيوية فقط عند الضرورة ، والحصول على التطعيم ، والحد من التلوث المتبادل عند إعداد الطعام.