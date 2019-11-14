"الصحة العالمية" تعتمد لقاحا جديدا ضد إيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أثبتت "أهلية" لقاح ضد إيبولا يستخدم حاليا في الكونغو الديموقراطية، ما يفتح الطريق أمام استخدامه في البلدان التي تواجه خطرا كبيرا.

منذ ظهور الوباء في الكونغو الديموقراطية، الذي أودى بحياة 2190 شخصا من أصل أكثر من 3290 إصابة، تلقى أكثر من 236 ألف شخص اللقاح الأول وفق منظمة الصحة العالمية، بينهم 60 ألفا من الأخصائيين في قطاع الصحة.

وأعطي اللقاح وفق آلية تسمى "الاستخدام بدافع الرحمة" والتي تتيح استخدام علاج بصورة طارئة قبل نيله الإذن بطرحه في الأسواق.

وأشارت المنظمة، في بيان الثلاثاء، إلى أنها "أثبتت للمرة الأولى أهلية لقاح لإيبولا، ما يشكل مرحلة جوهرية ستسمح بتسريع اعتماده رسميا، وإتاحته ونشره في البلدان الأكثر عرضة لأوبئة إيبولا".

هذا المسار للإثبات المسبق لأهلية اللقاح والذي يفتح الطريق أمام استخدامه في البلدان التي تواجه مخاطر كبيرة، هو الأسرع في تاريخ منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

يأتي الإعلان إثر قرار اتخذته المفوضية الأوروبية، الإثنين، بالسماح بطرح هذا اللقاح المصنع من مختبرات "ميرك شارب آند دوم" الأمريكية، في الأسواق تحت الاسم التجاري "إرفيبو".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية موافقتها على هذا اللقاح.

يعني إثبات الأهلية لدى منظمة الصحة العالمية أن اللقاح يتلاءم مع معايير المنظمة التابعة للأمم المتحدة على صعيد الجودة والسلامة والفعالية.

وبات يمكن لكل وكالات الأمم المتحدة وائتلاف التلقيح "جافي" التزود باللقاح للبلدان التي تواجه خطرا كبيرا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "هذه مرحلة تاريخية لإتاحة هذا اللقاح الذي ينقذ الأرواح لأكثر الأشخاص حاجة إليه".

وأضاف: "قبل 5 سنوات لم يكن هناك لقاح أو علاجات ضد إيبولا، وبفضل لقاح حاصل على إثبات أهلية مسبق وعلاجات تجريبية، بات يمكن تفادي إيبولا ومعالجته".