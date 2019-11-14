شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الناجين من المصابين بسرطان الرئة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير علمي حديث أنه على مدار العقد الأخير تراجع عدد الحالات المصابة بسرطان الرئة في الولايات المتحدة بنسبة 19 % بجانب ارتفاع معدل الباقين على قيد الحياة خلال فترة خمس سنوات تابعها التقرير بنسبة 26 %.

وفي الوقت نفسه كشف التقرير الصادر عن جمعية أمراض الرئة الأمريكية أن سرطان الرئة ما زال أبرز أسباب الموت بمرض السرطان في أنحاء البلاد، وتتباين فرص النجاة من الموت بعد الإصابة بالمرض وفقا للمكان الذي يعيش فيه المريض.

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وأضاف التقرير أن معدل الإصابة بمرض سرطان الرئة بين عامي 2012 و2016 كانت 6ر59 حالة لكل 100 ألف نسمة وتتباين هذه المعدلات من ولاية لأخرى وتتراوح بين 1ر27 حالة في يوتاه إلى 6ر92 في كنتاكي.. وقد تباين معدل البقاء على قيد الحياة في نفس الفترة من ولاية لأخرى وتراوح بين 4ر26 % في كوناكتيكات إلى 8ر16 % في الاباما وفقا للتقرير.

وأكد الخبراء من فترة طويلة أن فرص النجاة من الموت يعتمد على المرحلة التي يتم فيها اكتشاف الإصابة بالمرض وكشف التقرير الأخير أن معدلات الكشف المبكر عن المرض تباينت من ولاية أمريكية لأخرى حيث سجلت أعلى معدلات الكشف المبكر عن المرض في ولاية ويومينج بنسبة 1ر28 في المئة بينما سجلت أدنى المعدلات في ولاية الاسكا بنسبة 6ر16 %.