شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة بالأقام.. الأمريكيون لا يستطيعون انقاص أوزانهم رغم تكرار المحاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الكثير من الأمريكيين يحاولون إنقاص الوزن، لكن القليل منهم ينجحون فى مهمتهم.

ووفقا للأرقام المنشورة فى عدد نوفمبر من مجلة "جاما لمرض السكر والغدد الصماء"، فقد ارتفع نسبة البالغين الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 20 عاما أو أكبر والذين حاولوا إتباع نظام لفقدان الوزن من 34,3% فى عام 1999 إلى 42,2% فى عام 2016.. ومع ذلك ، خلال نفس الفترة ، وجد الباحثون زيادات فى الوزن ، فى إشارة إلى أن جهودهم قد ذهبت سدى.

وقال لو تشى، مدير مركز أبحاث السمنة فى جامعة "تولين" فى الولايات المتحدة :"لقد زادت السمنة في الولايات المتحدة، في حين بذل الكثير من الناس جهودًا لفقدان الوزن". ويرى الباحثون أن الدراسة التي تربط الاتجاهات في محاولات تخفيف الوزن وتغيير الوزن قد تساعد في معرفة ما إذا كانت الاستراتيجيات السابقة فعالة أم لا".

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وقد قام الباحثون بالتعاون مع فريق بحثى دولى بمراجعة بيانات ما يقرب من 50,000 شخص شاركوا في الدراسة الإستقصائية الوطنية لفحص الصحة والتغذية في مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. قاموا بمراجعة البيانات في فترات مدتها سنتان ، من 1999 إلى 2016.. وقد لوحظ ، أنه خلال فترة الدراسة التي استمرت 18 عامًا ، زاد متوسط وزن المشاركين من حوالي 176 رطلا إلى 184 رطلا تقريبا .. وعلى الرغم من أن ما لا يقل عن واحد من كل أربعة مشاركين ذكر أنهم حاولوا إنقاص الوزن في كل فترة من فترتي السنتين ، إلا أنهم بدا أنهم غير ناجحين. على سبيل المثال ، من بين أولئك الذين يحاولون انقاص وزنه خلال الفترة الزمنية 2015-16 ، كان هناك زيادة في الوزن المبلغ عنها ثمانية أرطال.. كما تشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الاستراتيجيات التي يستخدمها الأشخاص لمحاولة إنقاص الوزن قد تغيرت منذ أواخر التسعينيات.

وكانت أكثر استراتيجيات فقدان الوزن التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا بين المشاركين في الدراسة هي انخفاض استهلاك الغذاء ، الذي ارتفع من 21.2 % إلى 31.9 % خلال فترة الدراسة ؛ تمرين ، من 18.2 % إلى 31.5 % ؛ وتناول المياه المتكرر ، من 0.2 % إلى 26.3 %.

وقد لاحظ الباحثون أنه فى الفترة مابين 2005-2006 إلى 2015-2016 ، زيادة في المشاركين الذين أبلغوا عن زيادة استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات والسلطات ، من 0.1 في المائة إلى 29.4 في المائة ؛ تغيرت عادات الأكل ، من 0.3 %إلى 20.5 % ؛ وخفض استهلاك السكر والحلوى والحلويات ، من 0.2 % إلى 20.9 %، وأشاروا إلى أن "الإلتزام السيئ على المدى الطويل بمحاولات انقاص الوزن من المحتمل أن يكون سببًا رئيسيًا".

وأضاف أن نتائج البحث تشير إلى أن مقدمي الرعاية الصحية بحاجة إلى "زيادة الترويج لاستراتيجيات فعالة للحد من السعرات الحرارية".