مأكولات مفيدة لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - قد تتساءلين عن سبب حاجة طفلك، لهذه المأكولات، إن النمو الصحيح للطفل يفترض تناوله أنواعاً معينة، تبعث فيه الحيوية والصحة، الخليج 365 وطفلك تقدم لك هذه المأكولات وتحدد سن تناولها.

الكينوا:

تستخدم الكينوا للأطفال الرضع، في عمر الـ 6 أشهر، عندما يبدأون بتناول المأكولات الصلبة، وذلك بمقدار ملعقة كبيرة يومياً، بعد غسلها وسلقها وطحنها مع الفاكهة كي يستسيغ الطفل طعمها، ولا تقدميها له بزجاجة اللبن، بل بالملعقة.

اللوز:

يمكن إدخالها مطحونة في طعام الطفل من عمر الـ 6 أشهر، بمقدار 3 حبات يومياً، وبعد عمر الـ 3 سنوات يمكنه تناولها كحبات كاملة بمقدار 7 حبات يومياً.

بذور الشيا:

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أدخلي بذور الشيا لطفلك بعد مرور عام من ولادته بمقدار ملعقتين يومياً؛ وذلك وطحنها جيداً ثم يتم غليها في الماء وضربها في الخلاط، لتصبح عجينه لينه ويصب معها قليل من لبن الأطفال ثم تضرب مجدداً حتى تشبه الكريمة.

التوت:

يعطى بعمر الـ 6 أشهر بعد غليه وهرسه مع الخضار، من خلال إضافته إلى غذائه اليومي، بمقدار ملعقتين يومياً، ثم زيادتهما تدريجياً، وبعد عمر السنة والنصف يمكنه تناوله بيده.

بذور الكتان:

تعطى للأطفال بعد السنتين عند الحاجة، كالإصابة بالإمساك مثلاً. وذلك بمقدار ملعقتين صغيرتين.