دراسة تؤكد إمكانية الحياة للأطفال المولودين في الأسبوع الثاني والعشرين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أنه يُمكن لبعض الأطفال المولودين في الأسبوع الثاني والعشرين الحياة، وفقًا للإرشادات الجديدة الصادرة عن الأطباء. وبحسب موقع «ميرور» أصدرت الجمعية البريطانية لطب ما قبل الولادة المبادئ التوجيهية بعد أن تبين أن عدد الأطفال المولودين في الشهر الرابع أو الأسبوع الـ22 قد عولجوا ونجوا، وأن هذا العدد قد يتضاعف خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.

فى عام 2008، نجا ما يقرب من طفلين من كل 10 أطفال ولدوا فى الأسبوع الـ 23 أي ما يعنى أكثر من أربعة أشهر قبل الأوان، بعد تلقى العلاج في وحدة حديثي الولادة المتخصصة.

يولد حوالي 60 ألف طفل قبل الأوان كل عام في المملكة المتحدة، وتعتبر نسبة صغيرة منهم سابقة لأوانها للغاية، إذ يُعتبر الأطفال الذين يولدون ما بين 22 و26 أسبوعًا من السابق لأوانهم للغاية، وهناك تباين كبير في نتائج الأطفال المولودين خلال هذه الفترة.

يموت حوالي سبعة من كل عشرة أطفال ممن يولدون في الأسبوع الثانى والعشرين، على الرغم من تلقيهم علاجًا مكثفًا، في حين أن ثمانية من كل 10 أطفال يولدون في الأسبوع السادس والعشرين لايزالون على قيد الحياة.

توصيات:

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توصي الإرشادات الجديدة الصادرة عن الجمعية البريطانية للطب الفترة المحيطة بالولادة (BAPM) باتباع نهج شخصي يقيم احتمال نجاة الطفل ونوعية الحياة المتوقعة له، وما إذا كان من مصلحة الطفل والأسرة تقديم علاج فعال.

تقول الإرشادات إن الرعاية الملطفة القائمة على الراحة قد تكون أكثر ملاءمة من العلاج المطول مدى الحياة في بعض الحالات.

وقال «دومينيك ويلكنسون»، أستاذ أخلاقيات الطب في جامعة أكسفورد: «إن هذه القرارات الأخلاقية المعقدة» لا يمكن تحويلها إلى قواعد بسيطة.

مضيفاً: «ما يجب أن نعترف به هو أنه من المناسب محاولة العناية المركزة لبعض الأطفال، الذين يولدون في وقت مبكر، قد يكون الأطفال الآخرون الذين يبلغ عمرهم 22 أسبوعًا والذين يعانون من عوامل خطر غير مواتية معرضين لخطر كبير جدًا للوفاة، أو يعانون من مضاعفات شديدة للغاية، ويوصي الإطار في هذه الحالة بأن تكون الرعاية التلطيفية هي النهج الطبيعي».