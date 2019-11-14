كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - هناك تغيرات هرمونية في فترة الحمل تؤثر على المظهر الخارجي لجسم المرأة وبشرتها، مثل ظهور الهالات بكثرة تحت العين وتصبغات بالغة في الرقبة ومعظم جسمها. فتجد صعوبة في علاجها وقد تأخذ وقت طويل ولكن يمكن حل جزاءً كبيراً من هذه التغيرات بواسطة مواد التجميل وبعض الحيل.

التقت "الخليج 365 نت" بخبيرة التجميل أحلام الطويل، لتقدم لنا بعض النصائح والطريقة المثالية لوضع المكياج بعد الولادة:

أشارت أحلام، إلى أنه بعد وضع مولودك فانتِ بحاجة إلى بعض الحيل والنصائح التجميلية إلى جانب بعض العلاجات المنزلية البسيطة والسريعة التي تعيد البريق والرونق إلى بشرتك المتعبة.

• نصائح للعناية بالبشرة في فترة الحمل:

1. خلال فترة الحمل يجب على الحامل استخدام مكياج واقي من الشمس أو استخدام مستحضرات ذات حماية من 15-25 SpE، منتج تجميلي لحماية البشرة من ظهور الكلف أو أي تصبغات في لون الجلد.

2. استخدام منتج ملائم للحماية مثلا الكونسلر، لأنه يجمع بين التغطية وبين تلين التجاعيد، وأيضاً يعمل على إخفاء العيوب والتصبغات، فالكنسلر يشكل أساس مكياج العيون، لأنه يحمي الجلد الرقيق الحساس حول العينين وأيضاً يحمي من أضرار الشمس.

3. يجب استخدام اقنعة الترطيب والتغذية وعدم استخدام اقنعة التقشير لأن التقشير (فرك الوجه) يغير لون جلد الوجه ولا يفضل تقشيره إلا بعد الولادة.

• حيل بسيطة بالمكياج تعيد للمرأة إشراقتها بعد الولادة:

يُفضل وضع مكياج ناعم جداً، ولكن قبل ذلك عليها عمل بعض الأمور الضرورية لبشرة أكثر أناقة وجاذبية.

1. التأكد من أن تكون الحواجب مرتبة ونظيفة دائماً.

2. نزع الشعر سواً في الوجه أو الجسم دائماً.

3. استخدام كريمات الترطيب للبشرة وجميع الجسم.

4. غسل الوجه دائماً بمواد طبيعية والحفاظ على روتين استخدام كريمات النهار والليل الخالية من المواد الكيماوية.

5. الاعتناء بالأظافر وترتيبها وأخذ موعد بديكر ومنكير.

6. ترتيب تسريحة الشعر بحيث تكون تسريحة سهلة وبسيطة جداً تناسب الوجه.

7. وضع مكياج خفيف جداً بلمسة ناعمة دون تكلف حتى لا يترك انطباع غير جيد أمام الزوار.

Advertisements

• فمثلاً:

1. وضع كريم مرطب وتوزيعه بشكل جيد وصحيح على البشرة ويترك تقريباً 5 دقائق.

2. وضع فونديشن خفيف جداً بدرجة مناسبة وقريبة للبشرة.

3. تثبيت الفونديشن بالبودرة بطريقة الطبطبة البسيطة جداً.

4. وضع لون ظلال بلون ترابي مشابه للون الجلد ووضع لون افتح بدرجه البياض قليلاً تحت الحاجب للإنارة.

5. وضع قليل من الكحل الأسود أو البُني داخل العين لتوسيعها.

6. وضع قليل من المسكارا على الرموش لإظهار جمال واتساع العين، أو تركيب رموش دائمة بسيطة طبيعية تُعطي جمالاً طبيعياً خلال فترة النفاس.

7. اختيار لون بلشر زهري طبيعي يوحي بالإشراقة على البشرة بطريقة طبيعية.

8. تثبيت المكياج بأي بخاخ فكس لإضافة حيوية على الوجه.

9. وضع قلوس وردي طبيعي بطريقة طبيعية ومناسبة بدون تحديد.

• ماسك لب البرتقال لتفتيح مكثف للبشرة:

لب البرتقال يمكن أن يساعد فعلاً في تفتيح البشرة في المناطق الداكنة، خاصة بعد الولادة والتي تنتج عن الأمراض الجلدية في مرحلة ما بعد الحمل. وكذلك يعمل على تطهير البشرة وفتح المسام.

استخدمي لب البرتقال المهروس كماسك للوجه مرتين أسبوعيا للتفتيح والعلاج المكثف للبشرة.