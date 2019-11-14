أسباب خفية لإصابة الطفل بالأرق عند النوم!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - هناك بعض الأطفال الذين يعانون من الأرق عند النوم، وهذا الأمر يجعل الأهل يشعرون بالخوف والحيرة، فمن المتعارف عليه أن الأرق يصيب الأشخاص البالغين نتيجة تعرضهم لضغوط الحياة وكثرة المشكلات وزيادة التفكير وغيرها من الأسباب التي لا يمكن أن تظهر على الأطفال في سن مبكر.

التقت "الخليج 365 نت" بالباحثة والمستشارة النفسية والأسرية "سعدية ناصر القعيطي" لتحدثنا عن هذا الموضوع...

الأرق لدى الأطفال:

"تعتبر اضطرابات النوم لدى الأطفال مسألة شائعة، حتى الرضع قد يعانون منها، فكل جهاز في جسم الإنسان يحتاج للنوم العميق أثناء الليل فخلال هذه الفترة تتم إعادة شحن الجسم والدماغ، وإعادة ضبط الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، كما تفرز الهرمونات بما في ذلك هرمون النمو.

أعراض تلاحظها الأم في حال لم يحصل الطفل على كفايته من النوم:

1. فرط في النشاط.

2. مشاكل سلوكية.

3. قلة التركيز.

4. مشاكل في التعلم.

5. تقلبات في المزاج وحدة في الطبع.

بعض أسباب وأنواع اضطرابات النوم:

1. يعاني الأطفال الرضع من المغص المتكرر الذي يتسبب في اضطراب النوم لديهم.

2. بالنسبة للأطفال بعمر الخمس سنوات إذا لم يحصلوا على قيلولة خلال النهار، فقد يجدوا صعوبة في الخلود إلى النوم بالليل.

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3. يحتاج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من (11 إلى 14) ساعة نوم كل يوم بالإضافة للقيلولة خلال النهار، لذا رتبي وقته وقسميه ما بين النوم واللعب والأكل، فالطفل يحب الروتين في هذه المرحلة ويرتاح إليه.

4. كما أن الأحلام المزعجة والكوابيس، سبب مهم جداً للأرق وقد تجعله يستيقظ مراراً، عليكِ عزيزتي الأم التحدث معه والإنصات له لمعرفة ماهية هذه الأحلام فقد تدل على مخاوفه ومن خلال معرفتك لذلك سوف تتمكنين من تهدئته.

5. يمكن لبعض أدوية الحساسية أو الإنفلونزا أو ADHD أن تؤثر على نوم الطفل، راجعي الطبيب المختص بشأن ذلك.

6. كما أن بعض الرُضع يحتاجون إلى دميتهم المفضلة أو اللهاية المتعلقين بها.

7. المكان الهادئ والمُهيأ للنوم سبب مهم جداً للحصول على ليلة نوم سعيدة، كما أن ملابس النوم يجب أن تكون مريحة ودرجة الحرارة بالغرفة مناسبة والإضاءة خافتة.

8. الحد من التعرض للضوء الساطع قبل النوم بساعتين على الأقل يساعد الدماغ على الاستعداد للنوم، فالضوء المنبعث من الآيباد أو التلفاز أو أي جهاز إلكتروني يرسل إشارات قوية للدماغ يفهمها أنه مازلنا بوقت النهار فيسبب له الأرق ولا ينام بسهولة.

9. أن يكون الطفل مصاباً بمرض الربو أو الأكزيما أو متلازمة تململ الساق Restless legs syndrome)) فقد يصاب بها في أي مرحلة عمرية، وتتفاقم بشكل عام مع التقدم بالسن، ويمكن أن تُسبب اضطرابًا في النوم، الأمر الذي يؤثر على أداء الأنشطة اليومية، واضطرابات النمو العصبي مثل مرض التوحد، الإعاقة الذهنية، متلازمة اسبرجس.

10. يتسبب الشخير باضطراب في نوم الطفل ويكون لعدة أسباب: فقد يعاني الطفل من انقطاع التنفس الانسدادي Obstructive Sleep Apnea (هو اضطراب في النوم يتم فيه إعاقة تنفس الطفل جزئياً أو كلياً بشكل متكرر أثناء النوم، فإذا وجدتي طفلك متعباً باستمرار خلال الصباح ولديه مشكلات سلوكية عليك مراجعة الطبيب).

- الحساسية الموسمية أو الإنفلونزا أو انحراف الحاجز الأنفي Deviated septum.

11. والأرق اضطراب شائع في النوم، حين يجد الطفل الصعوبة في الدخول لحالة النوم أو الاستمرار بالنوم أو الاستيقاظ المبكر جداً أو الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ.

12.القلق والتوتر عند الذهاب للنوم- الرغبة بالنوم خلال النهار- المشكلات المدرسية والخوف من العقاب- اضطراب المزاج وحدة الطبع- الاكتئاب - فرط النشاط – قلة التركيز- العدوان – مشاكل في الذاكرة – الوقوع في الأخطاء أو الحوادث.

العلاج:

إذا كان الطفل قلقاً أو متوتراً، حاولي أن تفهمي منه ما الذي يقلقه، خصصي له وقتاً للرياضة أو الجري كأبسط حل للتخلص من القلق، علّميه تقنيات التنفس وجهزي له الحمام الدافئ والأجواء المريحة في وقت الليل ستساعده لينام بهدوء.

ويجب عليك عزيزتي الأم الانتباه لطفلك وبأي مرحلة عمرية هو، لتعلمي كم المدة الكافية لنومه، وإن لاحظتي شيئًا غير طبيعياً فاستشيري الطبيب المختص.