التخسيس السريع برجيم المقبلات السهل

تكثر طرق التخسيس واستعادة الرشاقة واهمها الاعتماد على عادات غذائية وحياتية سليمة وعدم المبالغة في تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكر. ومن المفيد ايضاً الاعتماد على بعض الحميات الصحية التي تحفز عملية حرق الدهون ونحت الجسم. ومنها مثلاً حمية المقبلات او ما يعرف برجيم دولابوس الذي يساعد على التخسيس في 4 اسابيع فقط.

مميزات حمية المقبلات السريعة



ابتكر هذا الرجيم الذي يساعد على التخسيس السريع الطبيب واختصاصي التغذية الفرنسي الان دولابوس. وهو يقضي بتناول كل انواع الطعام في اوقات محددة من النهار.

• من الممكن اتباع حمية التخسيس السريع هذه لمدة 4 اسابيع فقط. وهي تساعد على خسارة ما لا يقل عن 8 كيلوغرامات.

• يمكن خلال اتباع هذا الرجيم تناول كل انواع الطعام مع التحكم بالكميات واختيار الاوقات المناسبة لذلك.

• يعتمد هذا الرجيم على 3 وجبات ووجبة خفيفة واحدة يومياً.

• يمكن خلاله تناول البروتينات الحيوانية لكنه لا يحتوي على الكثير من الالياف.

قواعد رجيم المقبلات

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اثناء اتباع هذا الرجيم الذي يساعد على نحت الجسم ونسف الدهون في شهر واحد فقط، يمكن تناول كل انواع الطعام باستثناء منتجات الحليب خلال الوجبات.

وجبة الفطور. يجب ان تحتوي على الدهون الجيدة والكربوهيدرات. ومن الضروري تجنب تناول الاصناف التي تحتوي على السكر مثل حبوب الفطور والمربى وقطع الكيك وغيرها. كذلك من المهم الامتناع عن شرب الحليب في هذا الوقت.

وجبة الغداء. يجب ان تحتوي على البروتينات الحيوانية والكربوهيدرات وهي توفر الحماية للعضلات وتساعد على بنائها وعلى ترميم الخلايا. ومن المهم خلال هذه الوجبة اكل النشويات مثل البطاطا والارز الابيض او البني، اضافة الى الكوكسوس او القمح والبقوليات مثل العدس والفاصوليا الحمراء والحمص.

وجبة خفيفة. من الضروري عدم التخلي عن هذه الوجبة التي تحتوي على مكونات صحية لأنها تمنع الشعور بالجوع في الفترة التي تسبق وجبة المساء.

وجبة العشاء. من الافضل الا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. وفي هذه الحالة يجب تفضيل اطعمة مثل الملفوف والبروكولي والخس والسبانخ واللفت واستخدامها لصنع اطباق مختلفة.

كيفية تطبيق رجيم المقبلات للتخسيس السريع



من اجل نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة يجب اتباع برنامج هذا الرجيم بانتباه. فهو يحد من تجمعها ويؤمن للجسم الكثير من المغذيات التي يحتاج اليها. كما انه يمنع احتباس الماء في الجسم مع الحفاظ على الكتلة العضلية. لكن لا ينصح باتباعه لمدة تزيد على 4 اسابيع. وفي حال كان هذا ضرورياً يجب التوقف عن ذلك لمدة شهرين ثم تكرار العملية.

• الفطور. يمكن تناول 100 غ من الجبنة، بيضة مسلوقة او 100 غ من لحم الحبش مع 50 غ من الخبز وملعقة طعام من زيت الزيتون وكوب من القهوة او الشاي او خلاصة نباتية لكن من دون حليب او سكر او اي نوع من المحليات.

• الغاء. يمكن تناول طبق من اللحم الاحمر المطهو او 100 غ من الجبنة مع قطعة من السمك قليل الدهون والقليل من النشويات وكوب من القهوة او الشاي او من خلاصة نباتية من دون اضافة الحليب والمحليات.

• وجبة خفيفة. يمكن تناول 30 غ من الشوكولا الداكنة او 30 غ من البندق او اللوز او نصف كوب من الفواكه المجففة او كوبين من عصير الفواكه او كوب من الشاي او القهوة او خلاصة نباتية من دون حليب او سكر. ومن الضروري تجنب استهلاك كل ما يحتوي على الدهون.

• العشاء. طبق من السمك او اي نوع من انواع ثمار البحر او 60 غ من لحم الدجاج الخالي من الدهون مع الخضار المطهوة وكوب من الشاي او القهوة او خلاصة نباتية خالية من الحليب او المواد المحلية.

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فوائد



• لا يساعد هذا الرجيم على التخسيس فقط بل يمنح الشعور بالشبع لوقت طويل.

• وهو يسمح بتناول انواع مختلفة من الطعام ما يعني عدم الشعور بالحرمان.

سلبيات



لا تحتوي هذه الاصناف على الكثير من الالياف وهو ما قد يسبب الاصابة بالامساك. ولهذا من الضروري شرب كمية كافية من الماء.