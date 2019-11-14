12 نصيحة لحماية مريض السكري من "الاعتلال العصبي"

يعاني المصابون بداء السكري من مشاكل في القدمين، إذ يؤدي ارتفاع مستوى السكر بالدم للتأثير على الأوعية الدموية والأعصاب، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى فقدان الإحساس، أي عدم الشعور بالجروح والقروح التي تصيب القدم وبالتالي التهابها.

أما في حالة تأثر الأوعية الدموية بارتفاع مستوى السكر بالدم، فقد يؤدي إلى عدم إيصال كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين إلى القدمين، ما يُصعب عملية التئام الجروح أو تغير شكل القدم.

الاعتلال العصبي السكري يعد أحد المضاعفات الشائعة والخطيرة لهذا المرض، وهو نوع من تلف الأعصاب قد يحدث لمرضى السكر، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات سكر الدم إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، لكنه عادةً ما يتسبب في تضرر الأعصاب في الساقين والقدمين.

والسكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هو هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم.

ويحيي العالم اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام؛ احتفاء بذكرى ميلاد الدكتور فريدريك بانتينج الذي شارك في اكتشاف الإنسولين عام 1921، لضمان بقاء مرضى السكري أحياء.

وتتراوح أعراض الاعتلال العصبي السكري من ألم وخدر في الساقين والقدمين، إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأوعية الدموية والقلب، تظهر على بعض الأشخاص أعراض خفيفة، لكن قد يكون الاعتلال العصبي السكري لآخرين مؤلمًا ومعرقلًا للنشاط الطبيعي.

ونصح الدكتور أحمد عبدالسلام استشاري أمراض الباطنة والسكري بمصر، مريض السكري بضرورة العناية جيدا بالقدمين من خلال الخطوات التالية:

- الفحص الذاتي للقدم.

Advertisements

- تنظيف الجروح وتغطيتها بالشاش.

- تجفيف القدم جيدا.

- فحص ما بين الأصابع وعلاج الفطريات.

- استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج.

- استخدام الأحذية الطبية.

- تجنب نقع القدمين في الماء.

- تقليم الأظافر بشكل مستقيم.

- ارتداء جوارب واسعة.

- تجنب المشي حافي القدمين.

- تجنب ارتداء جوارب مثقوبة.

- عدم استخدام أي مراهم أو مستحضرات بدون استشارة الطبيب.