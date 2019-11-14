هكذا يمكن الوصول للرشاقة بأنشطة وأعمال منزلية بسيطة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يمكن حرق السعرات الحرارية عند القيام بالأعمال المنزلية، حيث أثبتت دراسات علمية أن النشاط غير القائم على ممارسة التمارين في المنزل أو بصالات الألعاب الرياضية، يشمل التوليد الحراري أو الطاقة التي يحرقها جسم الإنسان من خلال القيام بأي أعمال تتطلب الحركة وباستثناء النوم أو تناول الطعام والتمرينات الرياضية، بما يؤكد أن القيام بالأعمال المنزلية يمكن أن يعزز عملية الأيض، ويساعد في تجنب الإصابة بالسمنة، بحسب ما نشره موقع "WebMD"، والذي يورد أمثلة على تلك الأعمال فيما يلي:

1- تنظيف السجاد والأرضيات

يستهلك دفع مكنسة كهربية داخل غرفة في المنزل عددا لا بأس به من السعرات الحرارية. يقدر عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها عند التنظيف باستخدام المكنسة الكهربية لمدة 30 دقيقة بـ99 سعرا حراريا إذا كان وزن الشخص 55 كغم، و124 سعرًا حراريًا إذا كان 70 كغم، و166 سعرًا حراريًا إذا كان 90 كغم.

2- غسل السيارة

لا ينصح في كل الأحوال بغسل السيارات باستخدام خراطيم المياه لترشيد استهلاك المياه وللحفاظ على السيارات نفسها من الصدأ. ويمكن ملء دلو بالماء والصابون لضمان تنظيف جيد للسيارة مع حرق سعرات حرارية تصل إلى 135 سعرا حراريا إذا كان الشخص يزن 57 كغم، أما من يصل وزنه إلى 85 كغم فسيقوم بحرق 200 سعرا حراريا عند تنظيف السيارة يدويا.

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3- ترتيب الأسرة

يستهلك تغيير أغطية ومفارش الأسرة بعض الطاقة، حيث إن قضاء نحو نصف الساعة في خلع وإعادة بياضات الأسِرَّة بغرف المنزل يؤدي إلى حرق 187 سعرا حراريا إذا كان وزن الشخص 55 كغم ،و300 سعر حراري لمن يصل وزنهم إلى 85 كغم.

4- اللعب مع الأطفال

يفيد هذا التمرين العائلي الممتع الجسم والمعنويات. إن تخصيص نحو 30 دقيقة من الوقت للعب مع أطفال العائلة تساعد على حرق 120 سعرا حراريا لمن تبلغ أوزانهم 55 كغم و178 سعرا حراريا لوزن 85 كغم. ويمكن حرق 30 سعرا حراريا إضافيا إذا زاد مستوى اللعب ووصل إلى الركض أو الخروج لنزهة قصيرة.

5- غسيل الأطباق

يحب الكثيرون تناول وجبات غذائية تم إعدادها بالمنزل، ولكن أولئك الذين يتجهون صوب الأريكة بمجرد أن يحين وقت غسيل الأطباق، يخسرون فرصة رائعة وسهلة لتنشيط عملية الأيض. إن القيام بمهام غسل الصحون باليد وتنظيف المطبخ تسهم في حرق 187 سعرا حراريا لمن تتراوح أوزانهم بين 55 و60 كغم، أما من تصل أوزانهم إلى 85 كغم فيفقدون نحو 300 سعر حراري.

6- دوام الحركة داخل وخارج المنزل

إن مجرد الحرص على الوقوف أكثر من البقاء جالسا طوال اليوم يزيد من مستويات التمرينات غير الرياضية. يمكن للشخص المشي لمسافات قصيرة كلما أمكنه ذلك من أجل حرق عدد قليل من السعرات الحرارية. ويمكن أن يستغل الفرصة للسير عدة خطوات إضافية عند الخروج من المنزل سواء بوضع السيارة على مسافة أبعد قليلا من الأماكن التي يرتادها سواء مكان العمل أو مدخل السوق التجاري أو النادي الرياضي. إن مجرد القيام بحركات صغيرة يمكن أن تضيف الكثير للجهد بدون تمرينات.