نيويورك - لايف ستايل
أقدم رجل بمدينة نيويورك على قتل زوجته بشفرة حادة ، وقتل نفسه بسبب شعوره بالغيرة، لكون زوجته مفتتنة بممثل هندي شهير.
وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، يعتقد أن دينيشوار بوديدات ، 33 عامًا ، انهى حياة زوجته ، دون دوجوي ، البالغة من العمر 27 عامًا ، ليلة الجمعة الماضية، في منزلهما في مدينة كوينز ، قبل الذهاب إلى أحد الحقول في هوارد بيتش ، بمدينة نيويورك ، ويعلق نفسه اعلى شجرة.
وقال أصدقاء الزوجان، أن المتهم دخل في مشاجرة مع زوجته بسبب افتتانها بالممثل الهندي هريثيك روشان في الماضي، ليدفعه هذا الأمر إلى قتلها و انهاء حياته بيده.
وكان المتهم وضحيته تزوجا في يوليو، حيث كانوا حديثي الزواج ولم يكملا 4 أشهر على عقد قرانهما
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر عريس يقتل زوجته وينتحر لإعجابها بممثل شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.