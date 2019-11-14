عريس يقتل زوجته وينتحر لإعجابها بممثل شهير

أقدم رجل بمدينة نيويورك على قتل زوجته بشفرة حادة ، وقتل نفسه بسبب شعوره بالغيرة، لكون زوجته مفتتنة بممثل هندي شهير.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، يعتقد أن دينيشوار بوديدات ، 33 عامًا ، انهى حياة زوجته ، دون دوجوي ، البالغة من العمر 27 عامًا ، ليلة الجمعة الماضية، في منزلهما في مدينة كوينز ، قبل الذهاب إلى أحد الحقول في هوارد بيتش ، بمدينة نيويورك ، ويعلق نفسه اعلى شجرة.

وقال أصدقاء الزوجان، أن المتهم دخل في مشاجرة مع زوجته بسبب افتتانها بالممثل الهندي هريثيك روشان في الماضي، ليدفعه هذا الأمر إلى قتلها و انهاء حياته بيده.

وكان المتهم وضحيته تزوجا في يوليو، حيث كانوا حديثي الزواج ولم يكملا 4 أشهر على عقد قرانهما

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