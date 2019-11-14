شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير الشوكولاتة الداكنة على صحة المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخ أهم عضو فى الجسم، فهو المسئول عن باقى الأعضاء، لكن القيام ببعض العادات الغذائية الخاطئة والعادات اليومية غير الصحية يتسبب فى الكثير من المشاكل، لذا خلال التقرير التالى نتعرف على أفضل النصائح الطبية التى تساهم فى الحفاظ على صحة المخ، وذلك وفقا لموقعى "healthline وhealth".

وللحفاظ على صحة المخ عليك تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، لأنها تتسبب فى إصابة المخ بالتهابات وزيادة فرص التعرض لمشاكل فى الخلايا العصبية بالجسم، لذا عليك تناول الطعام الصحى كالخضروات والفواكه لأنها تقلل من فرص التعرض لأى مشاكل فى المخ.

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وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الشوكولاتة الداكنة يساهم فى تدفق الدم للمخ، وزيادة نشاط الخلايا المتواجدة به، وبالتالى يزداد فرص التعلم والذاكرة والتركيز.

كما أوضح التقرير أن الحصول على قسط كاف من النوم يضاعف عمل المخ، ويقلل من تعرضه لأى مشاكل صحية، وأيضا ينصح بممارسة الرياضة يوميا لأنها تساهم فى تغذية أعصاب المخ والخلايا المتواجدة به، لذا عليك المشى يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

كما أوضح التقرير أن للرقص دور كبير فى زيادة التواصل العصبى، كما أن للسفر دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة المخ، وتنشيط الخلايا الخاصة به.