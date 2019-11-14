شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 أنظمة غذائية تساعد فى ضبط مستوى السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى للسكر الموافق 14 نوفمبر من كل عام، تحتفل منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم من أجل التوعية بمخاطر مرض السكر، الذى يؤثر على جميع أجهزة الجسم.

يقدم موقع "WebMd" بعض الأنظمة الغذائية المفيدة لمريض السكر، والتى تساعد على ضبط سكر الدم، ولا تسبب مضاعفات خطيرة على الجسم.

النظام الغذائى الصحيح هو التحكم فى نسبة السكر فى الدم، والتعامل مع وزنك، والشعور بالتحسن، قد تعطيك العديد من خطط الأكل المشهورة والشائعة خارطة الطريق للقيام بذلك، مع اختيار الأطعمة التى تريدها، حتى تتمكن من الالتزام بها.



مرض السكر ومضاعفاته

أولا: ابدأ بالأساسيات..

قلل من الأطعمة المقلية، والحلويات، والمشروبات السكرية، وأى شىء مالح أو دهنى، ركز بدلاً من ذلك على الكثير من الخضار، مع الحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والفواكه، والدهون الصحية.

الطعام المناسب لمريض السكر

قد تحتاج إلى تناول الطعام كل بضع ساعات للحفاظ على مستويات السكر فى الدم، ويمكن أن يساعدك طبيبك على ضبط نظام غذائك بحيث يخدم صحتك.



طعام البحر الابيض المتوسط

ثانيا: نظام البحر الأبيض المتوسط..

يستخدم هذا النظام الغذائى الصحى للقلب الكثير من الفواكه، والخضروات، وكذلك الأسماك، والدجاج، والمكسرات، وزيت الزيتون، والبقوليات، والحبوب الكاملة، أظهرت الدراسات أن النظام الغذائى، يمكن أن يساعد فى إبقاء مستويات السكر فى الدم تحت السيطرة، وتوصى جمعية السكرى الأمريكية، بأكثر من مشروب واحد فى اليوم إذا كنت امرأة، واثنين إذا كنت رجلاً.

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الاطعمة الطازجةمنخفضة الكربوهيدرات

ثالثا: النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات..

ليس عليك التخلى عن الكربوهيدرات لأنك مصاب بالسكرى، لا تزال الأبحاث حول فوائد النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لمرض السكرى من النوع الثانى مختلطة، لكن مراجعة كتبها 25 من كبار الخبراء تقول إن هذا النمط من الأكل يجب أن يكون الخطوة الأولى فى إدارة المرض، لأنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز فى الدم.



النظام الغذائى الصحى يقى من مضاعفات المرض

رابعا: النظام الغذائى "داش Dash"..

يوصى خبراء التغذية بخطة الأكل هذه، المصممة للمساعدة فى خفض ضغط الدم، للعديد من الأشخاص لأنها تركز على الفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهن، والأسماك، والمكسرات، والفاصوليا، إنها تسمح ببعض الحلويات أيضًا، يجب أن تأكلها بالاعتدال، وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن بإمكانها تحسين حساسية الإنسولين، عندما تكون جزءًا من برنامج شامل لفقدان الوزن مع ممارسة الرياضة.



مراقبة الوزن

هدفها هو الحفاظ على مستويات السكر فى الدم مستقرة، الوجبات هى 40% من الكربوهيدرات، 30% من البروتين، و30% من الدهون.

وجدت دراسة أجريت عام 2015، أنه كان له تأثير إيجابى على التحكم فى نسبة السكر فى الدم، وحجم الخصر.



تعرف على مرض السكر بعد الاربعين

خامسا: النظام النباتى..

إن الحد من أو تجنب المنتجات الحيوانية مثل الدجاج والأسماك والزبادى يمكن أن يكون وسيلة صحية لتناول الطعام، مجرد الحصول على الكثير من المنتجات الطازجة وغيرها من الأطعمة كلها، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا يحصلون على مزيد من الألياف، ويستهلكون سعرات حرارية ودهون أقل من غير النباتيين، تأكد من استشارة أخصائى التغذية المسجّل للتأكد من أن النظام الغذائى النباتى يلبى احتياجاتك الغذائية.

سادسا: الأطعمة النيئة..

يعتقد الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائى أن درجات حرارة الطبخ المرتفعة تدمر العناصر الغذائية الحيوية فى الطعام، فتناول الكثير من المنتجات الطازجة، والبذور، والمكسرات، وصنع وجبات الطعام بمساعدة الأدوات مثل الخلاطات، فإن هذه الطريقة من المحتمل أن تساعدك على إنقاص الوزن، وتحسين أعراض مرض السكرى.