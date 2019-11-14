شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. بمناسبة يومه العالمى.. 10 توصيات مهمة للوقاية من مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى للسكر، والذى أصبح وباء يصيب عددا كبيرا من المرضى فى العالم، يقدم الاتحاد الفيدرالى للسكر أهم التوصيات لاتباع نظام غذائى صحى للوقاية من مرض السكر من النوع الثانى.

1- تناول الماء والقهوة حرص على تناول ما يصل إلى3 مرات من الفاكهة الطازجة كل يوم.

4- اختيار المكسرات أو الفاكهة أو اللبن غير المحلى لتناول وجبة خفيفة على مدار اليوم .

5- تناول اللحوم البيضاء والدواجن أو المأكولات البحرية بدلا من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

6- اختار زبدة الفول السودانى بدلا من الشوكولاتة أو المربى.

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7- استخدام الخبز أو الأرز أو المكرونة كاملة الحبوب.

8- اختار الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، أو زيت الذرة أو زيت عباد الشمس.

9- الإقلال من الدهون المشبعة مثل الزبدة أو السمن أو زيت النخيل.

10- الإقلال من الأطعمة الغنية بالسكر مثل الحلويات.