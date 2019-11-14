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شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 14 نوعاً من السرطان والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بـ 14 نوعاً من السرطان، وتصل الزيادة إلى اضعاف فيما يخص أورام الفم والحلق والجيوب الأنفية والرئة. لكن أضرار التدخين والتدخين السلبي لا تقتصر فقط على السرطان، فهو يؤثر على الحياة اليومية وعلى قدرات الجسم المختلفة، إليك كيف:
يتسبب التدخين في زيادة خطر الإصابة بـ: ارتفاع ضغط الدم، والالتهاب الرئوي ومشاكل تنفسية أخرى، وترقق العظام، وضعف العضلات، وسن اليأس المبكر، وتجاعيد البشرة المبكرة، وتلف الأوعية الدموية.
وتتضمن أضرار التدخين والتدخين السلبي: ضعف حاسة الشم، الضعف العام للجسم وسهولة التقاط العدوى، تضرر خلايا الكلى، وزيادة الالتهابات، وضعف الخصوبة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية يعتبر التدخين السلبي سبباً رئيسياً للإصابة بسرطان الرئة مثله مثل التدخين المباشر.
وتوجد طرق مساعدة على الإقلاع عن التدخين، وإلى جانب ذلك تساعد الرياضة والتغذية الصحية الغنية بفيتامين "سي" على نجاح محاولة الإقلاع.
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