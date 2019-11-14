إجراءات وقائية لتتجنب الإصابة بالإنفلونزا عند تنظيف المنزل

الخميس 14 نوفمبر 2019

يصاب كثيرون بالأنفلونزا الفيروسية التي تنتشر عن طريق السعال والعطس وملامسة الأسطح التي لامسها مصابون في الشتاء.



وعادة ما تتعرض ربة المنزل للإصابة بالإنفلونزا أثناء التنظيف المنزلي، لذلك لا بد من إجراءات وقائية كما أوردتها الدكتورة ليزا آكرلي في حديث مع صحيفة إكسبرس البريطانية:

استخدام منتج متعدد الأغراض

تقول الدكتورة آكرلي: "عند تنظيف أسطح المطبخ، استخدمي منتجاً متعدد الأغراض لا يزيل فقط الشحوم والأوساخ ولكنه يعمل أيضاً كمطهر، مما يؤدي إلى قتل 99.9 بالمائة من أي فيروسات قد تكون موجودة في المكان"

تنظيف خزانة الملابس

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بحسب الدكتورة آكرلي فإن من الضروري تنظيف ملابسك باستخدام بخاخ مطهر مناسب، لأن هذا سيساعد في تقليل فيروسات البرد والإنفلونزا التي قد تلتقطها ملابسك أثناء تنقلاتك اليومية أو تواجدك في الأماكن العامة ومكان العمل.

التطهير

تقول الدكتورة آكرلي: " للتحكم في انتشار الأنفلونزا، يجب التخلص من جميع الأقمشة المستخدمة في التنظيف أو غسلها جيداً، إضافة إلى تنظيف المرحاض باستخدام المنظفات والمعقمات المناسبة، ومن ثم غسل اليدين جيداً.

مسح الأسطح بشكل كامل

عند إجراء مسح منتظم للأسطح في المنزل، مثل الأثاث والرفوف، استخدمي مناديل مطهرة، أو رشي سائلاً مضاداً للجراثيم على قطعة قماش وامسحي الأسطح بها.

تعقيم المناطق التي يتم لمسها باستمرار

بحسب الدكتورة آكرلي، يجب استخدام منتج مضاد للفيروسات والبكتريا لمسح المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب ومقصورات المطبخ وأذرع الكراسي والأرائك، وخاصة إن كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بالأنفلونزا.