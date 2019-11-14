سكري الأطفال.. 9 نصائح للتعامل مع المرضى

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أمنية طلالالخميس 2019/11/14 11:30 ص بتوقيت أبوظبي
الألعاب الإلكترونية قد تصيب طفلك بالسكري
حذر طبيب متخصص في مرض سكري الأطفال الأمهات من ترك أطفالهم لخطر الألعاب الإلكترونية، التي قد تسبب التوتر العصبي وتصيبهم بداء السكري.
وقال الطبيب التابعي الخياط، استشاري طب الأطفال والمتخصص في سكري الأطفال بمصر، إن النوم مبكرا يحمي الأطفال أيضا من الإصابة بالسكري وأمراض أخرى ويعزز النمو السليم للأطفال، إذ إن حصول الطفل على حاجته من النوم يحفز إنتاج هرمون النمو، وبالتالي يقي العيوب والتشوهات.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "السكري من النوع الأول الأكثر شيوعا بين الأطفال، خاصة من عمر عام حتى 20 عاما".
السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هو هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم.
ويحيي العالم اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام؛ احتفاء بذكرى ميلاد الدكتور فريدريك بانتينج، الذي شارك في اكتشاف الإنسولين عام 1921، لضمان بقاء مرضى السكري أحياء.
وتحدث استشاري سكري الأطفال عن أبرز أعراض إصابة الأطفال بمرض السكري، موضحا أنها تشمل:
- التبول كثيرا.
- العطش الشديد.
- فقدان الوزن.
- رائحة نفس تشبه الخل.
- غيبوبة في الحالات الشديدة.
وأوضح الخياط أن التأكد من الإصابة بالمرض يجري من خلال 3 خطوات، هي إجراء تحليل سكر صائم، وبعد ساعتين من تناول الغذاء يجرى التحليل نفسه، وأخيرا تحليل هيموجلوبين السكري (التراكمي).
عن طرق العلاج، قال الخياط إنه يعتمد على الإنسولين المائي سريع المفعول والإنسولين القاعدي قبل النوم، ونصح الأمهات باتباع هذه الخطوات في حالة إصابة أطفالهن بالسكري:
- إرضاع الطفل ما لا يقل عن عام كامل.
- الابتعاد عن الألبان الصناعية.
- اتباع نظام غذائي صحي بإشراف طبي.
- ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
- تنظيم الوجبات.
- الابتعاد عن الأغذية المحفوظة.
- الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية.
- النوم مبكرا ولفترات كافية.
- ضبط تناول الحلويات والسكريات حسب إرشادات الطبيب.
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