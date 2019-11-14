إنفوجراف.. 8 أعراض تنذر بـ"القدم السكرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُصاب مرضى السكري بمشاكل كثيرة في القدمين، حتى تلك المشاكل البسيطة قد تتطور وتسبب مضاعفات خطيرة.

وما يُعرف بـ"مشكلة القدم السكرية"، تحدث غالبًا عند تلف أعصاب القدمين وهو ما يسمى بـ"اعتلال الأعصاب السكري".

والسكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هو هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم.

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ويحيي العالم اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام؛ احتفاء بذكرى ميلاد الدكتور فريدريك بانتينج الذي شارك في اكتشاف الإنسولين في عام 1921، لضمان بقاء مرضى السكري أحياء.

الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الأعراض التي تنذر بالإصابة بالقدم السكرية.