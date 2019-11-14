10 حقائق عن السكري.. يؤدي لبتر الأطراف السفلية كل 30 ثانية حول العالم

داء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه، والأخير هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم.

وارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم السيطرة على المرض، الذي يؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، لا سيما الأعصاب والأوعية الدموية.

يحيي العالم اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام؛ احتفاء بذكرى ميلاد الدكتور فريدريك بانتينج، الذي شارك في اكتشاف الأنسولين عام 1921؛ لضمان بقاء مرضى السكري أحياء.



ويقدم الاتحاد الدولي للسكري 10 حقائق مهمة عن المرض الذي قتل ملايين حول العالم، وهي:

- 422 مليون شخص أُصيب بداء السكري حول العالم حتى عام 2014.

- السكري قتل أكثر من 1.5 مليون شخص في عام 2012.

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- تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول 2030.

- تسبب داء السكري في وفاة 4 ملايين شخص حول العالم حتى 2017.

- السكري سبب رئيس للعمى، والفشل الكلوي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وبتر الأطراف السفلية.

- صنف المختصون نمطين رئيسيين لداء السكري: النوع الأول الذي يتسم بقلة إنتاج مادة الأنسولين، والنوع الثاني الذي يحدث نتيجة استخدام الجسم لتلك المادة بشكل غير فعال.

- يؤدي داء السكري إلى بتر الأطراف السفلية كل 30 ثانية حول العالم.



- المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنحو 3 مرات، و80% منهم أكثر عرضة للوفاة بالأمراض القلبية الوعائية.

- الفشل الكلوي أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري بنحو 10 مرات.

- عدم اكتشاف داء السكري من النوع الأول في وقت مبكر قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينما يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتجنب التدخين في منع الإصابة بالنوع الثاني من السكري.