إنفوجراف.. اليوم العالمي للسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي العالم اليوم العالمي للسكري 2019، الخميس، تحت شعار "الأسرة ومرض السكري"، بهدف رفع الوعي حول تأثير مرض السكري على الأسرة ودعم المتضررين، ولتعزيز دور الأسرة في إدارة مرض السكري ورعايته وكيفية الوقاية منه.

داء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه. والأنسولين هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة والاتحاد الدولي للسكري "IFD" لعام 2016 إلى أن عدد المصابين بداء السكري بلغ 422 مليون شخص حتى عام 2014، ويوجد منهم بمنطقة الشرق الأوسط نحو 83 مليوناً، وتتوقع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري أن يتضاعف هذا الرقم خلال 20 عاماً.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن اليوم العالمي لداء السكري.