بريطانيان يحتسيان السم ليموتا على طريقة روميو وجولييت

لجأ زوجان مسنان بريطانيان إلى الانتحار بتناول السم حتى يفارقا الحياة سوياً، قبل أن تتحول محاولتهما لوضع حد لمعاناتهما إلى قضية قتل.

وتناول كل من مافيس ودينيس إكلستون مجموعة من الأدوية الفتاكة، وكان الزوجان المسنان يرغبان بالموت معاً، حيث كان دينيس يعاني من مرض عضال. لكن ابنتهما جوي تمكنت من نقلهما إلى المستشفى في آخر لحظة.

وتوفي دينيس (81 عاماً) الذي كان يعاني من سرطان الأمعاء بعد فترة وجيزة، وفي اليوم التالي، تم القبض على زوجته مافيس، واحتجزت في زنزانة لمدةة 30 ساعة.

وفي الأول من أبريل (نيسان) الماضي، تم توجيه تهمة القتل إلى الزوجة، وبعد محاكمة مروعة استمرت لثلاثة أسابيع، وجدت المحكمة في سبتمبر (أيلول) أنها غير مذنبة.

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ونشرت جوي مؤخراً صوراً لوالديها اللذين عاشا سوياً لمدة 60 عاماً، ودعت إلى تغيير عاجل في قانون الانتحار بمساعدة شخص آخر بصورة عاجلة.

وأشارت جوي إلى أن والدتها باتت الآن على ما يرام، لكن ما حدث كان سيدمر والدها لو أنه بقي على قيد الحياة. وهذا ما دفعها لإطلاق حملة لتغيير القانون، وتسليط الضوء على المعاناة التي يمكن أن تمر بها العديد من الأسر بسببه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. .

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