السوادنية هديل أنور تفوز ببطولة تحدي القراءة العربي 2019 خلال الحفل الختامي

توجت السودانية هديل أنور، الأربعاء، بطلة لتحدي القراءة العربي لعام 2019، خلال الحفل الختامي، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأحرزت الطالبة هديل لقب المسابقة في دورتها الرابعة، في حفل حاشد احتضنته أوبرا دبي وحضره أكثر من 3 آلاف شخص.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن بطلة العرب في القراءة نالت جائزة مالية بقيمة 500 ألف درهم.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن "شغف هديل أنور بالقراءة بدا عاليا خلال مشاركتها في التصفيات، فهي لم تكتف بقراءة 50 كتابا من أجل خوض التحدي، إذ وصل حجم قراءاتها إلى 500 كتاب منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم".

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وجاء فوز هديل باللقب بعدما أظهرت تمكنا في الإجابة عن سؤال لجنة التحكيم، مظهرة قدرة استثنائية في التعبير عن أفكارها بطلاقة واقتدار وبلغة عربية سليمة، وهو ما دفع جمهور القاعة إلى منحها نسبة التصويت الأعلى بين المتنافسين الخمسة، التي ساهمت مع التقييم المرتفع الذي حصلت عليه من لجنة التحكيم في حسم اللقب لصالحها، إلى جانب التقييم التراكمي الذي نالته من خلال أدائها المتميز في برنامج تحدي القراءة العربي على مدى 7 أسابيع من خوض اختبارات وتحديات متنوعة.

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وتوج أيضا الطالب محمود بلال من السويد بطلا لتحدي القراءة العربي عن فئة طلاب الجاليات من العرب المقيمين خارج الوطن العربي، ونال جائزة قيمتها 100 ألف درهم

وهنأ الشيخ محمد بن راشد الطلبة الفائزين والمشاركين في الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي مؤكدا أن "العالم العربي هو الفائز الحقيقي بأبطال تحدي القراءة العربي. فائز بشغفهم بالمعرفة وحرصهم على أن يكونوا دعامات لمستقبل أمتهم المزدهر".

وأشار إلى أن "أبطال تحدي القراءة هم أمل منطقتنا العربية المساهمة الفعالة في مسيرة الإنسانية نحو التقدم".

وشهدت هذه الدورة منافسات وتحديات معرفية وقرائية وثقافية بمشاركة أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة من عربية، وغير عربية تقيم فيها جاليات عربية.

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