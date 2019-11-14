حمية الكيتو تحمي بشرتك من الصدفية والالتهابات

حظيت حمية الكيتو بشعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ووجدت دراسة حديثة أن هذه الحمية تقدم العديد من الفوائد للبشرة.

وقالت الدكتورة باربرا كوفلر من جامعة باراسيلسوس الطبية، سالزبورغ، النمسا "تؤدي هذه الدراسة إلى فهم أوسع للتأثيرات المحتملة للوجبات الغذائية في نظام الكيتو ذات المحتوى الغني بالدهون على التهاب الجلد، وتؤكد على أهمية تكوين الأحماض الدهنية في النظام الغذائي".

وتم نشر الدراسة في مجلة "الأمراض الجلدية الاستقصائية"، ومع ذلك، يجب توخي الحيطة عندا اتباع هذه الحمية، التي تحتوي على كميات عالية من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، خاصة في تركيبة مع أحماض أوميغا 3 الدهنية، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم حالات التهاب الجلد الموجودة بشكل مسبق.

وتزداد شعبية النظم الغذائية الكيتونية بسبب وعدها بمعالجة عدد من الأمراض وتعزيز فقدان الوزن. ويتم تقييمها حالياً كعلاج محتمل في مجموعة متنوعة من الأمراض، وقد تم اقتراحها لتكون بمثابة مضاد للالتهابات في حالات معينة.

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وافترض الباحثون، أن الأنظمة الغذائية الكيتونية عالية الدهون، من شأنها أن تخفف من تطور التهابات الجلد والصدفية، وأن المكملات الجزئية من الدهون الثلاثية طويلة السلسلة، مع الاحماض الدهنية وأوميغا 3 تعزز من هذه الآثار، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

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