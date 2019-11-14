5 أنواع من الرسائل تبعثها المرأة للرجل الذي تحب

تحولت الرسائل النصية إلى وسيلة مهمة للتواصل، لما توفره من سرعة وثقة بكلفة منخفضة.

وفيما يلي، بعض أنواع الرسائل النصية، التي ترسلها المرأة للرجل الذي تحبه فقط، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- استخدام اسم الدلع

عندما تستخدم المرأة اسم الدلع بدلاً من الاسم الحقيقي للرجل، فهذا مؤشر على أنها تكن له مشاعر حب، ويدل على أن علاقتهما ليست مجرد صداقة أو زمالة.

2- استخدام الرموز التعبيرية

وفقًا لأحد الأبحاث، يستخدم المستخدمون رموزاً تعبيرية معينة أثناء إرسال الرسائل النصية استنادًا إلى نوع العلاقة التي يشاركونها مع الطرف الآخر. على سبيل المثال، أثناء المحادثات الرسمية، يتجنب الناس استخدام الرموز التعبيرية أو الملصقات. وتختلف الرموز التعبيرية المشتركة بين الأصدقاء عن تلك التي يتبادلها العشاق.

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3- السؤال عن أيام العطل

إذا سألت المرأة عن خطط الرجل في العطلات، فهذا يعني أنها ترغب بأن تكون جزءاً منها. لذلك في المرة القادمة الذي تسألك فيها عما تفعل يوم العطلة، فهذا يعني أنك يجب أن تفهم أنها تدعوك للخروج برفقتها.

4- التعليق على صورك ومنشوراتك

إذا كانت أول من يعلق ويعجب بمنشوراتك، فهذا يعني أنها تتفقد حساباتك على مواقع التواصل بشكل مستمر، كدليل على اهتمامها بك.

5- مشاركة صورها في الطفولة

عادة ما يرغب الكثيرون بمشاركة صور طفولتهم مع الأشخاص الذين يثقون بهم وتربطهم بهم علاقة عميقة، وفي حال بدأت المرأة تشارك صورها وهي طفلة معك، فاعلم أن لك مكانة خاصة في قلبها. قد يهمك أيضاً :