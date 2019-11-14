اعرف علامات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.. قبل ما تعملك مشكلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من أشهر الأمراض الشائعة التى تصيب كثيرا من الأشخاص، ويمكننا جميعا البقاء على قيد الحياة بعد إزالة الزائدة الدودية، وهى عبارة عن أنبوب صغير حجمه 2 إلى 4 بوصة عند التقاء الأمعاء الغليظة مع الدقيقة، لكن إذا أصيبت الزائدة بالعدوى أو انفجرت- فأنت في مشكلة تحتاج إلى رعاية طبية على الفور، فى هذا التقرير نتعرف على علامات الاصابة بالتهاب الزائدة الدودية قبل أن تسبب لك مشكلة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك". اعراض التهاب الزائدة الدودية

اعراض التهاب الزائدة الدودية تظهر أعراض التهاب الزائدة الدودية بسرعة- عادة في غضون ال 24 ساعة الأولى، اذهب إلى غرفة الطوارئ أو اتصل بطبيبك على الفور إذا لاحظت ألمًا جديدًا أو يزداد سوءًا في الجزء الأيمن السفلي من بطنك. -الحمى. -فقدان الشهية. -الغثيان أو القيء. -نقص الطاقة. -عدم القدرة على تمرير الغازات. Advertisements التهاب الزائدة الدودية لديه أعراض مماثلة مع بعض الحالات الأخرى، لذلك، من المهم أن يحدد الطبيب ما سبب هذه الأعراض. وتتشابه أعراض الزائدة الدودية مع هذه الأمراض: -مرض كرون. -التهاب القولون التقرحي. -مشاكل المرارة. -التهابات المسالك البولية. -مرض التهاب الحوض. -مشاكل المعدة. -انسداد معوي.

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