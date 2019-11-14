شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الضيق الجنينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضيق الجنيني هو حالة يتعرض لها الجنين داخل رحم الأم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على هذا الأمر وذلك وفقا لموقع " momjunction".

ما هو الضيق الجنيني؟

الضيق الجنيني هو حالة لا يحصل فيها الجنين على كمية كافية من الأكسجين في الرحم، وعادة ما يتم الخلط بينه وبين "اختناق الولادة"، حيث لا يستطيع الطفل تلقي كمية كافية من الأكسجين أثناء الولادة بسبب مشاكل مثل انقطاع المشيمة أو ضغط الحبل السري أو مضاعفات الولادة ، إلا أن الضيق الجنيني يعتمد على تشوهات معدل ضربات قلب الجنين.

والمعني الآخر للضيق الجنيني هو حالة ناتجة بسبب بعض الأحداث غير الطبيعية أثناء عملية الولادة، مما يتسبب في ترك الجنين مع كمية محدودة من الأكسجين، وقد يكون لهذا تأثير طويل المدى على الطفل وقد يتسبب في مجموعة متنوعة من العيوب الخلقية والتأخر المعرفي.

ما هي أسباب الضيق الجنيني؟

عادة ما يحدث الضيق الجنيني إذا استمر حملك لفترة طويلة أو بسبب مضاعفات أخرى متعلقة بالحمل أو المخاض، ومن الأسباب التالي:

-ارتفاع ضغط الدم.

- تسمم الحمل يتسبب في تغيير وظيفة المشيمة عن طريق إعاقة توفير الأكسجين والتغذية للجنين.

-قد يزيد السائل الأمنيوسي القليل جدًا من خطر انضغاط الحبل السري، وهذا بدوره يعيق تدفق الدم، والأكسجين والمواد المغذية للجنين .

-فقر الدم .

-مرض السكر .

- فقدان السوائل بسبب الإسهال أو القيء يمكن أن يتسبب في إجهاد الجنين.

Advertisements

-قد يؤدي العيش في ارتفاعات عالية أو الإصابة بأمراض القلب أو الرئة لدى الأم إلى نقص الأكسجين نتيجة لعدم وجود كمية كافية من الأكسجين للحفاظ على وظائف الجسم.

- يؤدي ضغط الحبل السري إلى حدوث تغيرات في ضغط دم الجنين، مما يؤدي إلى تغييرات في إمدادات الأكسجين.

- فصل المشيمة عن جدار الرحم.

-عمر الأم والحمل المتعدد للطفل لخطر الإصابة بالتوتر.

ما هي أعراض الضيق الجنيني؟

نجد أن الجنين الذي يعاني من ضيق الجنيني لديهم معدل ضربات قلب أقل ويتفاعلون مع تغير في الحركات، ولذلك يجب حركات الجنين داخل الرحم وتكون عشر حركات على الأقل في فترة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، وهناك أعراض اخري يجب الاهتمام بها، ومنها:

-معدل ضربات القلب أقل من 120 نبضة في الدقيقة لمدة عشر دقائق أو أكثر أي بطء قلب الجنين، في حين يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي للجنين بين 120 و 160 نبضة في الدقيقة.

-انخفاض تشبع الأكسجين في الجنين، ويتم تحديد ذلك عن طريق أخذ عينات من دم فروة رأس الجنين .

-التباطؤ المتغير أي الانخفاضات المفاجئة في معدل ضربات قلب الجنين، والتباطؤ المتأخر .

ما هو علاج الضيق الجنيني؟

يراقب الفريق الطبي صحة الجنين خلال زيارات ما قبل الولادة، وإذا أدركوا علامات ضائقة الجنين، يتم إعطاء التدخل الطبي المناسب، والهدف الأساسي من العلاج هو تحسين إمدادات الأكسجين للطفل، عادة ، يتم استخدام الإنعاش داخل الرحم لهذا الغرض، أو القيام بوضع مكملات الأكسجين من خلال قناع، وذلك في حالة إذا كانت الأم لديها مستويات الأوكسجين غير كافية، وإعطاء السوائل عن طريق الوريد لزيادة مستويات الترطيب، وتغيير وضع الأم أثناء المخاض أو أثناء إعدادها للعمل، ويفضل أن يكون ذلك على جانبها الأيسر، لإزالة الضغط على الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الرحم.