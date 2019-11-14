هل رياضات قوة التحمل تحدّ من متاعب الربو؟

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الخميس 14 نوفمبر 2019
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض الصدر إن ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة، إلى جانب العلاج الدوائي تحد من متاعب الربو المتمثلة في السعال واللهث وضيق التنفس.
وتنصح الرابطة مرضى الربو بممارسة إحدى رياضات قوة التحمل بمعدل مرتين لمدة 35 دقيقة أسبوعياً، بالإضافة إلى ممارسة تمارين التنفس من خلال اليوغا بمعدل مرتين أسبوعياً، مشيرة إلى أن المرضى سيشعرون بتحسن بعد مرور 3 أشهر.
وبالنسبة لمرضى الربو، الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح مثلاً، فتنصحهم الرابطة بممارسة التمارين في المنزل أو صالات الألعاب الرياضية، مع مراعاة اصطحاب بخاخ الربو معهم أثناء التدريب.
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