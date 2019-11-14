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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير القهوة على الأمعاء والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
أتساءلت يوماً عن سبب شعورك بالرغبة في الخروج بعد احتساء القهوة؟
إليك ما توصل إليه باحثون من الـ American Chemical Society .
بينت النتائج أنّ القهوة تحتوي على مادة حمض الكلوروجينيك الذي يحضّ على إفراز حمض المعدة وهو السائل الذي يساعد المعدة في التخلّص مما في الأمعاء.
كما تعمل القهوة أيضاً على إفراز بعض الهرمونات ومنها الغاسترين المسؤول عن حركات التقلّص والتليين والاسترخاء للقولون والكوليسيستوكينين الذي يحفز عملية الهضم، مما يجعلنا نشعر بالرغبة في الدخول إلى الحمام بعد مرور أربع دقائق من ارتشاف القهوة. إلاّ أنّ الباحثين يشيرون إلى أنّ هذا الأمر لا ينطبق على الجميع، فقط ثلاثة من أصل عشرة أشخاص يتأثرون بذلك.
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