تعرف على فوائد الجزر للشعر

الخميس 14 نوفمبر 2019

يعتبر الشعر القوي والجميل من أبرز معالم الجاذبية في شكل المرأة، لذلك ندعوك إلى التعرّف إلى فوائد الجزر للشعر، وتعلّم بضع خلطات طبيعيّة تمكّنك من الإفادة من هذه الفوائد. تابعينا في التالي ولا تفوتي على نفسك اختبار فوائد الجزر للشعر.



ما هي فوائد عصير الجزر للبشرة؟

- يقلل الجزر من تساقط الشعر إذ إنه غني بالفيتامين أ ومادة البيتا اروتين، وبالتالي فهو يساعد على تعزيز نموّ الشعر الصحي.

يحتوي الجزر على الفيتامينات الضروريّة التي تساعد على جعل الشعر صحّي ما يعزّز الدورة الدموية فى منطقة فروة الرأس، وهذا بدوره يساعد على الحدّ من مشكلة تساقط الشعر.

- يعزّز الجزر نمو الشعر الصحّي إذ يساعد على تحفيز نمو الشعر الطبيعي، ويجعل شعرك أكثر سمكاً كما أنه يساعد على زيادة نمو بصيلات الشعر كونه يحتوي على الفيتامينات الضرورية التي تساعد أيضاً في الحفاظ على صحة فروة الرأس.

- يمنح الجزر شعرك اللمعان وذلك لأنه غني بالفيتامين أ والفيتامين سي، ما يعمل على استعادة الرطوبة المفقودة من الشعر ويجعل شعرك ناعم الملمس كالحرير.

خلطة الجزر والزبادي

- أخلطي ثمرة جزر مسلوقة ومهروسة مع ملعقة كبيرة من الزبادي وامزجيهما جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على شعرك مع تدليك فروة الرأس قليلًا، ثم غلفي شعرك بغطاء بلاستيك.

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- أتركي المزيج على شعرك من ساعة إلى ساعتين.

- أشطفي شعرك جيداً بالشامبو الخاص بك، ثم ضعي القليل من زيت الزيتون للحصول على نتيجة أكثر روعة.

- كرري استخدام هذا الماسك مرةً أو مرتين في الأسبوع لتتمتعي بشعر أكثر إشعاعاً.

زيت الجزر... فوائد جمالية لا يمكن حصرها!

خلطة الجزر والبيض

- أخلطي ثمرة جزر مسلوقة ومهروسة مع صفار بيضة امزجيهما جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك ومتجانس.

- ضعي الخليط على شعرك مع تدليك فروه الرأس، ثم ضعي غطاءً بلاستيكيّاً على شعرك.

- أتركي القناع من ساعة إلى ساعتين على شعرك.

- اشطفي شعرك جيداً بالشامبو وكرري استخدام هذا الماسك مرةً أو مرتين أسبوعياً ليساعدك على التخلص من تقصف وجفاف الشعر بفضل البروتينات الموجودة في البيض والفيتامينات الموجودة في الجزر.