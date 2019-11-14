ما هو تأثير العلاج المناعي على السرطان؟

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الخميس 14 نوفمبر 2019 إنّ العلاج المناعي أو ما يعرف بالـ immunothérapie، تقنية ترتكز على جهاز المناعة وردات فعله. هذا ما تناوله الباحثون في المؤتمر السنوي للسرطان في شيكاغو الذي افتتح في 29 أيّار 2015 ويستمرّ لغاية الثاني من حزيرانالجاري وتنظمته الـ American Society of Clinical Oncology. يضمّ هذا المؤتمرنحو 30000 اختصاصي يتناولون 5000 دراسة في خمسة أيّام.

بينما تبتكر المختبرات أحدث الجزيئيات الفائقة التطور والباهظة الثمن، لفت العلاج المناعي أنظار الباحثين والأطباء. Advertisements يعتبر هذا العلاج سلاحاً يحارب السرطان خصوصاً أنّ فعاليته في التجارب السريرية بدت واعدة جداً. وبحسب النتائج، تبيّن أنّ فعالية العلاج المناعي أقوى من العلاجات الاخرى ولا سيّما العلاج الكيميائي منها ضدّ سرطان الكبد، الرأس، الرقبة وخصوصاً سرطان الرئة. ويقضي العلاج المناعي بتعزيز الجهاز المناعي من خلال الإكثار من إنتاج خلايا الـ lymphocytes لمكافحة الخلايا السرطانية.

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