شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحتك مع ضعف الجهاز المناعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمي الجهاز المناعي الجسم من العدوى ولكن هناك بعض الأشخاص لديهم ضعف فى جهازهم المناعى ومقاومتهم للأمراض مما يجعلهم أكثر عرضه للإصابة ، تشكل خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة والمكونات الأخرى ، بما في ذلك الأعضاء والغدد الليمفاوية ، الجهاز المناعي للجسم. يمكن أن تضعف العديد من الاضطرابات الجهاز المناعي وتسبب ضعف المناعة. يمكن أن تحدث اضطرابات نقص المناعة هذه ، والتي تتراوح بين خفيفة إلى حادة ، منذ الولادة أو قد تحدث نتيجة لعوامل بيئية، وفقا لما ذكره موقع " healthline" .

أمراض تصيب الانسان بنقص المناعه هى :

فيروس نقص المناعة البشرية الايدز.

أنواع معينة من السرطان.

سوء التغذية.

التهاب الكبد الفيروسي.

بعض العلاجات الطبية.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون اضطراب نقص المناعة خفيفًا جدًا إلى درجة أن الشخص قد لا يكون مدركًا له لسنوات، في أوقات أخرى ، يكون الاضطراب أكثر حدة ويسبب إصابة الشخص بالتهابات متكررة طوال حياته.

تشمل العدوى التي يصاب بها الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي في الغالب الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، التهاب شعبي، التهابات الجلد، كما يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لنظام المناعة الضعيف ما يلي اضطرابات المناعة الذاتية، التهاب الأعضاء الداخلية، اضطرابات الدم مثل فقر الدم، مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك فقدان الشهية والإسهال والتشنج البطني، التأخر في النمو عند الرضع والأطفال

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نصائح للبقاء بصحة جيدة بالرغم من ضعف جهاز المناعة:

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي اتخاذ العديد من الخطوات لزيادة فرصهم في البقاء بصحة جيدة وتجنب الالتهابات.

النظافة الجيدة

واحدة من أسهل الطرق للشخص الذي يعاني من ضعف الجهاز المناعي للبقاء في صحة جيدة هي من خلال ممارسة النظافة الجيدة ، والتي تشمل غسل اليدين بشكل متكرر، ويوصي مصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بغسل اليدين في الأوقات التالية:

قبل وأثناء وبعد إعداد الوجبات والوجبات الخفيفة،قبل الأكل، بعد نفخ الأنف أو العطس أو السعال،

قبل وبعد علاج الجرح أو أي جرح آخر مفتوح، بعد الاتصال بشخص ما على ما يرام، بعد استخدام أو مساعدة الطفل على استخدام الحمام، بعد تغيير حفاضات، بعد لمس حيوان أو حيوان أو نفايات،

بعد لمس القمامة.

تجنب الاختلاط بالأشخاص المرضى

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي تجنب الاقتراب أكثر من أي شخص مصاب بالزكام أو أي عدوى أخرى، يمكن أن تنتشر الفيروسات وغيرها من الأمراض المعدية من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق.،يمكنهم أيضًا الانتشار في قطرات الماء التي يطردها الشخص في الهواء عندما يسعل أو يعطس.

تطهير الأدوات المنزلية

يمكن أن تعيش الجراثيم التي يمكن أن تسبب الأمراض على بعض الأسطح في المنزل ، مثل مقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد، يمكن لأي شخص أن يقلل من عدد الجراثيم التي تعيش في هذه المناطق عن طريق تطهيرها بانتظام.

الحصول على اللقاحات فى اوقاتها

إذا كان الشخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة ، يجب عليه اتباع نصيحة الطبيب بشأن اللقاحات.