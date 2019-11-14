شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تناول التونة المعلبة أهمها التسمم بالزئبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التونة المعلبة تتعرض للمواد الحافظة حتى تستمر عدة سنوات، ونظرًا لفوائدها امن حيث انخفاض التكلفة والمواد المغذية ، يمكن أن يكون التونة المعلبة غذاءً سهلاً يمكن دمجه في وجبات الغداء أو الوجبات الأخرى.

ومع ذلك، قد يحتوي التونة المعلبة على معادن ثقيلة وعناصر أخرى، مما يعني أن هذا ليس غذاء يجب أن تتناوله كل يوم، وقد يرغب بعض الأشخاص في تجنب ذلك تمامًا.

تناول التونة المعلبة

في السوبر ماركت، ستجد غالبًا مجموعة كبيرة ومتنوعة من سمك التونا المعلب، وهذه المنتجات تأتي من أنواع مختلفة من التونة، وكذلك من مختلف البلدان، وتشمل بعض أنواع التونة المعلبة الأكثر شعبية الباكور ، الجني ، الزعانف الزرقاء، سكيب جاك والتونا الصفراء.

وبشكل عام، يُنظر إلى سمك التونة كطعام صحي ولذيذ للأكل، حيث تحتوي التونة المعلبة على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والسيلينيوم وفيتامين د، ومع ذلك ، فإن هذا النوع من الأسماك معروف جيدًا باحتواءه على الزئبق والمعادن الثقيلة وعناصر أخرى يمكن أن تكون ضارة بصحتك.

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تناول الكثير من التونة

تشتهر الأسماك بأنها مصدر مهم للفيتامينات والمعادن ، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومع ذلك ، فإن الأسماك معروفة أيضًا بمحتواها من الزئبق ، ومن بين الأنواع المختلفة الكثيرة من التونة ، يختلف محتوى الزئبق، والأنواع المعروفة لمحتوى الزئبق تشمل أهى والباكور وبيج آى.

وإذا كنت من خبراء سمك التونة ، فأنت تعلم أن سمك التونة ahi و bigeye يستخدم بشكل متكرر في السوشي ، في حين أن الباكور هو أحد الأنواع الأساسية للتونة المستخدمة في الأصناف المعلبة.

يحتوي الباكور ، المعروف باسم التونة البيضاء المعلبة ، على حوالي 0.32 جزء من المليون من الزئبق، وهناك أيضًا نوع ثان من سمك التونة المعلبة ، على الرغم من ذلك - سمك التونة المعلب المصنوع من سمك التونة “skipjack” يحتوي التونة الخفيفة المعلبة فقط على 0.12 جزء من المليون من الزئبق.

الزئبق ليس شيئًا يجب أن تستهلكه كثيرًا ؛ يمكن أن يكون السم العصبي، ولهذا السبب ، يجب على البالغين تناول كميات محدودة من التونة.

ومع سمك التونة الأبيض، يجب أن تتناول النساء ثلاثة أجزاء من التونة كل شهر، في حين أن الرجال يمكن أن يحصلوا على ثلاثة أجزاء.

أعراض التسمم بالزئبق

وتشمل أعراض التسمم بالزئبق فقدان التنسيق ومشاكل الذاكرة والتنميل والألم ومشاكل في الرؤية والنوبات والهزات، ويمكن أن يسبب التسمم بالزئبق مشاكل في نمو طفلك إذا كنت حاملاً.