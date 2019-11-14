شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر الأطعمة على العلاقة الزوجية فعلا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من النصائح السيئة التي ينفذها الأزواج قبل القيام بالعلاقة الحميمة، وهذا يؤثر على جودتها، ومنها تناول بعض الأطعمة التي تزيد من فرص حدوث مشكلات الهضم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على هذه الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

نصح التقرير بضرورة تجنب تناول اللحوم المصنعة قبل العلاقة الحميمة، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، وتسبب الإصابة بمشاكل في الهضم، وهذا يؤثر بشكل كبير على العلاقة الحميمة، ولذا عليك الابتعاد عن اللحوم المصنعة كالسجق واللانشون.

كما أوضح التقرير أن الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين له دور كبير في حدوث العديد من المشاكل كألم في المعدة والتعرض للإسهال ولذا عليك عدم تناول المشروبات الغنية بالكافيين قبل العلاقة الحميمة ب4 ساعات على الأقل تجنبا لحدوث مشاكل أيضا في أعصاب الجسم.

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كما ينصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من فرص تكوين الغازات في الجسم كالكرنب والقرنبيط، وهذا يتسبب في عدم الاستمتاع بالعلاقة الحميمة، وذلك يرجع إلى تراكم الغازات داخل الجسم.

وأخيرا نصح التقرير الأزواج بعد تناول البطاطس المقلية عند الرغبة في العلاقة الحميمة وهذا الأمر يرجع إلى أنها تسبب بالشعور بالامتلاء وعدم الراحة في المعدة.