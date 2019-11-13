شكرا لقرائتكم خبر عن الصحوة الليلية.. لماذا تستيقظ من نومك ليلاً فى نفس الميعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل أنت من الأشخاص الذين يستيقظون يومياً من نوم عميق فى منتصف الليل وبالتحديد فى موعد ثابت يومياً، إذا كانت إجابتك بنعم، فأنت من بين الكثيرين الذين لديهم مشكلة "الصحوة الليلية"..ونتعرف على هذه المشكلة وسببها فى السطور التالية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

قال أليكسا كين، خبير علم النفس وخبير النوم، إن "الصحوة الليلية هي ظاهرة شائعة وعادة ما تكون غير ضارة، لا سيما إذا كنت تغادر بسهولة مرة أخرى، ولا تعنى عدم جودة النوم أو الأرق."

وأوضح إنه "في مرحلة ما، ربما كان لديك سبب للاستيقاظ في ذلك الوقت من الليل ، ربما استجابة لتوقف التنفس أثناء النوم أو لطفل يبكي ربما أصبح جسمك مشروطًا بالاستيقاظ عند سماع صوته."

متى تمثل الصحوة الليلية مشكلة؟

الاستيقاظ في الليل ليس مشكلة، إذا استكملت نومك مرة أخرى، ومع ذلك، يمكن أن يكون الاستيقاظ والبقاء مستيقظاً سبباً لجعلك تشعر بالقلق أو الاحباط، حيث أنك من المحتمل أن تقوم بتنشيط نظامك العصبي الودي، وهذا يسبب أن يقوم جسمك بتشغيل نظام" القتال أو الطيران"، وهو نظام يجعلك تتعامل مع المواقف الطارئة التى تسبب التوتر، عندما يحدث هذا ، يتحول عقلك من وضع السكون إلى وضع الاستيقاظ ويرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهذا يجعل العودة إلى النوم أكثر صعوبة.

يمكن أن تؤدي استجابة الإجهاد هذه إلى الأرق، وهو اضطراب النوم.

كما يمكن أن يكون الاستيقاظ بانتظام في الليل من أعراض توقف التنفس أثناء النوم، إذا كنت تعاني من هذا الاضطراب، فأنت تتوقف أحيانًا عن التنفس أثناء النوم، لذا تستيقظ من النوم، كما يمكن أن يؤدي توقف التنفس أثناء النوم إلى تعطيل إيقاع القلب وتقليل تدفق الأكسجين إلى جسمك.

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وهناك أعراض أخرى لتوقف التنفس أثناء النوم:

-الشخير.

-أن تكون مستيقظًا أثناء الاستنشاق.

-النعاس أثناء النهار أو التعب.

توقف التنفس أثناء النوم دون علاج يمكن أن يسبب أمراض القلب والسكري والسمنة ومشاكل صحية أخرى.