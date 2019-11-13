شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أعراض مرض السكر بعد عمر الأربعين فى يومه العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى للسكر، والذى يصادف يوم 14 نوفمبر من كل عام، كشف موقع "boldsky "، أن واحدا من أكثر الظروف الصحية شيوعًا التي تؤثر على الأشخاص، بغض النظر عن العمر والجنس، هو مرض السكري والذى يتكون من نوعين، النوع 1 والنوع 2، وحوالي 90 % من الحالات المشخصة في جميع أنحاء العالم هي من النوع 2، حيث لا ينتج الجسم الكمية المطلوبة من الأنسولين.



تعرف على مرض السكر بعد الاربعين

مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو ما يكفي منه، يساعد الأنسولين على تنظيم مستوى السكر في الدم إما عن طريق امتصاص الجلوكوز في الدم أو تخزينه في جسمك للاستخدام في المستقبل.

انتشار مرض السكري يتزايد كل يوم، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية حول مرض السكري، ارتفع معدل الانتشار العالمي لهذا المرض من 4.7 % عام (1980) إلى 8.5 % عام (2014)، وفقًا لإحصائيات عام 2016، كان ما يقدر بنحو 1.6 مليون حالة وفاة ناجمة عن مرض السكري، عادة ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الأول لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري هو النوع 2 بشكل متزايد لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ويزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر، خاصة بعد سن 45 عاما ،هناك عدة عوامل مثل الوراثة ، عادات نمط الحياة السيئة، الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم.



النظام الغذائى الصحى يقى من مضاعفات المرض

يؤثر مرض السكري على النساء فوق سن 40، حيث إن الدراسات تربط بين مرض السكري بانقطاع الطمث لدى النساء، بعد سن الأربعين، ويعد مرض السكري أحد أهم حالات الوفاة لدى النساء فوق سن الأربعين، مما يزيد أيضًا من مضاعفات العديد من الحالات الخطيرة الأخرى، بما في ذلك العمى، وأمراض الكلى والقلب، والأعصاب.

أكد الأطباء أنه على الرغم من صعوبة فصل آثار انقطاع الطمث عن آثار العمر والوزن، تلعب الهرمونات دورًا رئيسيًا في تطور حالة المناعة الذاتية لدى النساء.

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أعراض مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين:

بالنسبة لكل من الرجال والنساء فوق سن الأربعين، تتشابه الأعراض تقريبًا وهي كما يلي: عدم التئام الجروح، عدم وضوح الرؤية، زيادة العطش والجوع، زيادة التبول، فقدان الوزن، الإجهاد، عدم الشعور باليدين أو القدمين، الشعور بالغثيان، التهابات الجلد، وحدوث بقع بالجلد، يمكن للمرأة أيضًا أن تصاب بعدوى الخميرة المهبلية، التهابات المسالك البولية التي تسبب التبول المؤلم، والإحساس بالحرقة، والبول الدامي، أو الغامق.

أسباب مرض السكري عند النساء بعد سن الأربعين:

تتطور حالة الاصابة بمرض السكر عندما يفشل جسمك في إنتاج الأنسولين، أو استخدامه بشكل صحيح، عندما لا ينتج جسمك الأنسولين أو يستخدمه بالطريقة التي ينبغي لها يتراكم الجلوكوز في دمك، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة.

عوامل خطر الإصابة بالسكري لدى النساء بعد سن الأربعين مقارنة بالرجال..

النساء المصابات بداء السكري يتعرضن لعدة مشاكل منها: النوبة القلبية، أمراض القلب، السكتة الدماغية، العمى..

تشخيص مرض السكري لدى النساء..

طريقة تشخيص الحالة لدى النساء. فوق سن الأربعين هو نفسه بالنسبة للآخرين وهى: اختبار الجلوكوز في الدم عند الصيام، اختبار الجلوكوز فى الدم العشوائي.

وقال الموقع إن العلاج يتمثل: اتباع نظام غذائي متوازن، مع ممارسة النشاط البدنى، ومع ذلك، عندما لا تكون التغييرات في نمط الحياة كافية، يصف الأطباء الأدوية للحفاظ على آثار مرض السكري، يعمل الأطباء بشكل عام مع المرضى لمساعدتهم على تتبع مستوى السكر في الدم، وتحديد أفضل جرعة الأنسولين لكل فرد، اتبع خطط الوجبات والوصفات المعدة خصيصًا للنساء فوق سن 40، لتناول الطعام الصحي، وممارسة النشاط البدنى.