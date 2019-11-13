شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحة أسنانك واللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر ليس فقط حالة نفسية تؤثر على حالتك المزاجية، ولكن يوماً بعد يوم تثبت الدراسات الطبية كيف يرتبط التوتر بعدد من الحالات المرضية.

وفقا للتقارير الطبية وفقا لموقع " onlymyhealth" فإن من ضمن الآثار الجانبية الخطيرة للتوتر الجز على الأسنان، والتي قد لا يعرفها معظم الناس. قد لا تكون هذه العادة مميتة، ولكنها يمكن أن تسبب العديد من المشاكل مثل كسر الأسنان، وتأثير الأسنان على بنية الرأس والوجه، وما إلى ذلك. لذلك ، من الأفضل التحكم في مستويات الإجهاد قبل فوات الأوان.

الضغط العصبى وتأثيره على الأسنان

قد يكون الجز على الأسنان مهيجًا وقد يسبب إحراجًا للمريض، كما أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على العصب الأخرمي بالفك، والجز على الأسنان قد يسبب ضرر فى مينا الأسنان وهي الطبقة الخارجية الصلبة التى تحمي الأسنان من التلف، 3في مثل هذه الحالة ، قد تشعر بألم في الأسنان والفكين والأذنين (وحتى الصداع).

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طرق الحماية من الجز على الأسنان

يمكنك استخدام واقى ليلى وهو جهاز بلاستيكي متصل بالأسنان (من الأمام إلى الخلف) يمنع الجز على الأسنان، ويمكن أن يشفي تمامًا جروح الأسنان، كما يوصى أيضًا بالوخز بالإبر والتدليك وعلاج الاسترخاء والتأمل .

نزيف اللثة

قد لا تبدو كمية صغيرة من الدماء في الحوض عند بصق معجون الأسنان وكأنها مشكلة كبيرة ، ولكن يجب عدم تجاهل نزيف اللثة باستمرار.

قد يكون نزيف اللثة أحد علامات الإجهاد والتوتر دون أن تشعر، فهو أحد أعراض أمراض اللثة (التهاب اللثة ) ، والذي يمكن أن يسببه أو يتفاقم بسبب الإجهاد.، قد تحتاج إلى علاج اللثة ، مثل التنظيف العميق لدى الطبيب.